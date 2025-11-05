金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月5日）

愛．回家之開心速遞（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二千六百七十八集「運動是王道！」(11/05)

尋寶圖眾人被力蓮逼迫，工作量與壓力同時暴升，苦不堪言。另一方面，天娥、秀琴懷疑敢威有新的追求目標，更因求愛不遂而終日愁眉不展。二人又有其他發現，並因某些理由決意減肥修身。天娥卻因不肯做運動，故未見成效。倍感壓力的天娥與璟風等人同病相憐，竟一同暴飲暴食。此時，力王向眾人推介某項運動，引起眾人的興趣……其後，天娥、秀琴知悉敢威近來「黑口黑面」的真正原因，打算藉運動助他減壓……

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十八集 (11/05)

金式森林

廣告 廣告

方家眾人召開家庭會議，以錄音公審高深，此時高深卻播出另一段錄音……仰天稱讚高深的對策，林澄卻擔心仰天與兒子們的關係會變差。仰天的病情惡化，但他向林澄隱瞞實情。學禮發現善荃特別着緊兒童之家某位女童，更見到該女童與高深的合照……憂心忡忡的林澄，終向方家唯一能信任的煥秋坦白，煥秋提議帶同仰天的醫療報告，前往求訪一名擅長醫治絕症的中醫；嘉欣暗中調查此事並通報學勤。學勤現身診所，搶走了仰天的真實病歷報告。

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第3集

德信來到天堂的酒吧，大讚天堂幹得有聲有色。可是話風一轉，德信便要天堂關掉酒吧的生意，天堂只好跟從。警隊於短時間內失去兩位高級督察，啟發見警隊士氣低落，要卓凱盡快完成心理評估後歸隊，可是卓凱認為自己還沒準備好。卓凱知道淑梅有意前往曼谷支援瑞權的臥底，他見淑梅完全沒受過臥底的訓練，遂勸她別要前往曼谷，可是淑梅沒有理會。

姍姍死後，歡喜知道是德信在背後挑撥他與羅漢，把心一橫，利用天明的證件潛入警隊資料庫，毅然刪除自己的警員檔案。歡喜決定聘請殺手為妻子報仇，他挑選殺手時，看見其中一名殺手猜Fing連像樣的鞋履也沒有，認為當人沒甚麼可以輸掉時做事才有狠勁。

三名殺手攻入德信正在進餐的餐廳，與德信的保鑣展開槍戰。當德信與猜Fing糾纏時，歡喜拿着利刀欲將他刺死，可惜被德信阻擋了。在猜Fing的保護下，歡喜能夠全身而退。臨別前歡喜問了猜Fing的名字，要他務必保留性命收取尾款。淑梅到達曼谷，手上只得臥底留下的短訊，尋找臥底一事茫無頭緒。淑梅只憑肉眼觀察誰是臥底，結果最後被專騙遊客的騙子盯上。卓凱把一切看在眼內，任由她碰釘，總比她胡亂行事好。

淑梅在碼頭遇到歡喜向她借手機一用，當時淑梅仍未知他是誰，她大方借出手機。淑梅另一部手機響起，當她掛線後，歡喜已乘的士離開。淑梅以為他盜取了手機，便乘坐另一輛的士追去。原來歡喜前往跟Pak-key會面，打算投靠他。淑梅突然闖入向歡喜追回手機，後來才得知是一場誤會。淑梅尷尬的離開時突然收到卓凱的電話，命她折返回去向歡喜借錢，淑梅只好遵從。淑梅糊塗地完成卓凱的任務，卻弄髒了少鋒的衣服離去。

卓凱與淑梅會面，表示是次前來曼谷的目的是要看緊她，別讓她胡作非為。其後卓凱要她買一件恤衫安裝偷聽器，淑梅誤會了他的意思。卓凱發現Pak-key身邊有四名港人，遂懷疑臥底便在他們當中。卓凱教淑梅將偷聽器縫製在鈕扣的位置上，可是淑梅多番嘗試仍達不到卓凱的要求。淑梅堅持嘗試不放棄，最後不知不覺睡了。卓凱檢查她的製成品，覺得滿意。德信相約天堂會面，先要天堂在桑拿房受熱一番才得接見。德信命他到泰國將歡喜帶回港，問他需要多少人手，可是天堂自信滿滿的表示只需要他一人便足夠。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！