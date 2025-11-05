雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月5日）
愛．回家之開心速遞（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二千六百七十八集「運動是王道！」(11/05)
尋寶圖眾人被力蓮逼迫，工作量與壓力同時暴升，苦不堪言。另一方面，天娥、秀琴懷疑敢威有新的追求目標，更因求愛不遂而終日愁眉不展。二人又有其他發現，並因某些理由決意減肥修身。天娥卻因不肯做運動，故未見成效。倍感壓力的天娥與璟風等人同病相憐，竟一同暴飲暴食。此時，力王向眾人推介某項運動，引起眾人的興趣……其後，天娥、秀琴知悉敢威近來「黑口黑面」的真正原因，打算藉運動助他減壓……
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十八集 (11/05)
方家眾人召開家庭會議，以錄音公審高深，此時高深卻播出另一段錄音……仰天稱讚高深的對策，林澄卻擔心仰天與兒子們的關係會變差。仰天的病情惡化，但他向林澄隱瞞實情。學禮發現善荃特別着緊兒童之家某位女童，更見到該女童與高深的合照……憂心忡忡的林澄，終向方家唯一能信任的煥秋坦白，煥秋提議帶同仰天的醫療報告，前往求訪一名擅長醫治絕症的中醫；嘉欣暗中調查此事並通報學勤。學勤現身診所，搶走了仰天的真實病歷報告。
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第3集
德信來到天堂的酒吧，大讚天堂幹得有聲有色。可是話風一轉，德信便要天堂關掉酒吧的生意，天堂只好跟從。警隊於短時間內失去兩位高級督察，啟發見警隊士氣低落，要卓凱盡快完成心理評估後歸隊，可是卓凱認為自己還沒準備好。卓凱知道淑梅有意前往曼谷支援瑞權的臥底，他見淑梅完全沒受過臥底的訓練，遂勸她別要前往曼谷，可是淑梅沒有理會。
姍姍死後，歡喜知道是德信在背後挑撥他與羅漢，把心一橫，利用天明的證件潛入警隊資料庫，毅然刪除自己的警員檔案。歡喜決定聘請殺手為妻子報仇，他挑選殺手時，看見其中一名殺手猜Fing連像樣的鞋履也沒有，認為當人沒甚麼可以輸掉時做事才有狠勁。
三名殺手攻入德信正在進餐的餐廳，與德信的保鑣展開槍戰。當德信與猜Fing糾纏時，歡喜拿着利刀欲將他刺死，可惜被德信阻擋了。在猜Fing的保護下，歡喜能夠全身而退。臨別前歡喜問了猜Fing的名字，要他務必保留性命收取尾款。淑梅到達曼谷，手上只得臥底留下的短訊，尋找臥底一事茫無頭緒。淑梅只憑肉眼觀察誰是臥底，結果最後被專騙遊客的騙子盯上。卓凱把一切看在眼內，任由她碰釘，總比她胡亂行事好。
淑梅在碼頭遇到歡喜向她借手機一用，當時淑梅仍未知他是誰，她大方借出手機。淑梅另一部手機響起，當她掛線後，歡喜已乘的士離開。淑梅以為他盜取了手機，便乘坐另一輛的士追去。原來歡喜前往跟Pak-key會面，打算投靠他。淑梅突然闖入向歡喜追回手機，後來才得知是一場誤會。淑梅尷尬的離開時突然收到卓凱的電話，命她折返回去向歡喜借錢，淑梅只好遵從。淑梅糊塗地完成卓凱的任務，卻弄髒了少鋒的衣服離去。
卓凱與淑梅會面，表示是次前來曼谷的目的是要看緊她，別讓她胡作非為。其後卓凱要她買一件恤衫安裝偷聽器，淑梅誤會了他的意思。卓凱發現Pak-key身邊有四名港人，遂懷疑臥底便在他們當中。卓凱教淑梅將偷聽器縫製在鈕扣的位置上，可是淑梅多番嘗試仍達不到卓凱的要求。淑梅堅持嘗試不放棄，最後不知不覺睡了。卓凱檢查她的製成品，覺得滿意。德信相約天堂會面，先要天堂在桑拿房受熱一番才得接見。德信命他到泰國將歡喜帶回港，問他需要多少人手，可是天堂自信滿滿的表示只需要他一人便足夠。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 19 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 23 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
英超話題 ｜C朗責之切 阿摩廉註定難在曼聯成功
曼聯名宿C朗接受訪問，大談曼聯能否重現昔日光輝，他指在曼聯現有架構下，儘管葡萄牙同鄉阿摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
九龍城AEON再傳11月底清場 網民指人流稀少「執咗佢，慳返水電煤」｜九龍城廣場「重建」只是「都市傳說」？
日資百貨AEON旗下Living Plaza及DAISO近日多間分店相繼「拉閘」，九龍城廣場AEON上月起貼出全場「Clearance Sale（清貨特賣）」海報，每周特價時段「周三新鮮日」亦告暫停，引起區內街坊及網民關注該店是否快將「執笠」。28Hse.com ・ 1 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
日本必吃美食Top８！冠軍不是拉麵、壽司，網友大讚它：美味到在舌尖融化
說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著2025年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也食尚玩家 ・ 4 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 1 天前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
專訪｜陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式 30歲後不再日日喊：大不了咪返去讀書！冇嘢輸㗎！
由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，劇情進入白熱化階段，陳曉華與郭晉安為演活一對夫妻，有非常深入的交流，陳曉華更「認愛」郭晉安Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
安世半導體爭端延燒！中國怒斥荷蘭干預 掀汽車業晶片恐慌
根據《彭博》報導，中國商務部周二 (4 日) 批評荷蘭政府未積極採取行動解決與半導體業者安世半導體 (Nexperia) 相關的爭端，導致汽車產業面臨供應吃緊的情況。中國敦促荷蘭方面停止干涉該公司內部事務，並透過具建設性的方式化解鉅亨網 ・ 19 小時前
隱形QE要來了？美財政部「金庫」放水倒數 關鍵在這一天
美國聯邦政府停擺期間間，財政部已從市場抽走逾 7,000 億美元現金，其緊縮效果「堪比多次升息」，導致關鍵融資指標達到危險水準。然而，一旦政府重開，財政部將釋放數千億美元流入市場，這場「金庫放水」被視為「隱形量化寬鬆」，將成為年底風險資產如比特幣、小型股大規模搶購的關鍵催化劑。鉅亨網 ・ 9 小時前