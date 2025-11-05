金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月6日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時半播映)

第二千六百七十九集「來一場「羽」眾不同的坦白」(11/06)

瑞素、璟風常因遷就對方，而不敢坦白心意。璟風於陪伴瑞素練習羽毛球期間，結識了一位「球友」。因某些緣故，璟風欲與該球友混熟，因此頻頻約同瑞素打球。瑞素為了璟風，決心提升球技，為此吃盡苦頭。璟風卻因瑞素球技不濟，萌生更換拍檔的念頭。此時，他獲路小小等告知瑞素的付出，驚覺自己對瑞素不夠了解。另邊廂，瑞素意外知悉璟風隱瞞不少秘密，要設法逼他坦白……兩人陷入冷戰，璟風再與該球友相約打羽毛球，決定更換拍檔……

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

金式森林

第十九集 (11/06)

學勤取得仰天的醫療報告後，令律師華龍認為官司勝券在握。出獄不久的林耀為替妹妹林澄出氣，綁架女童Jasmine來要脅善荃，林澄於關鍵時刻選擇保護善荃，二人關係破冰。高深向學禮攤牌，逼其阻止學勤在法庭上使用仰天的醫療報告。學禮陷入兩難，與學勤爆發激烈衝突，學勤意外墮海，雖被學禮救回但仍堅持把醫療報告呈堂……在決定性的庭審上，學勤於最後關頭有所決定……仰天目睹學勤的舉動，百感交集。

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第4集

施嘉莉與楊詠同為稜智財務公司的職員，楊詠見德信駕臨辦公室接管子公司事務，欣賞他英俊富有及有學歷，可是嘉莉擔心新人事新作風會大幅裁員。德信發現財務公司的業績未如理想，因為現有很多網上財務公司分攤了他們的利潤。德信派人調查，安排了人刻意與該財務公司借錢看看幕後主腦是誰，德信還親自到場，視察情況。果然，在交易中德信發現一名女子在操縱交易，遂派人跟蹤可惜被對方逃掉。他們遂捉拿放債人審問主腦身份，可是放債人原本為露宿者，表示從未見過主腦。

另一方面，少鋒認為未來的大計事關重大，勸Pak-key不應該為歡喜一人節外生枝。少鋒亦想起當年一無所有，感激能遇上Pak-key，因此Pak-key認為自己曾受歡喜的恩惠，所以要感恩圖報，希望少鋒明白此點。淑梅打算將裝有偷聽器的恤衫送給少鋒時突然跌倒，鼻孔流血狀甚狼狽，少鋒見狀反而載她一程。天堂到達曼谷首要接觸的竟不是Pak-key，而是於泳池邊的一名美女，他請美女喝一杯美酒，打開話題。美女見對方如此俊俏，亦十分受落。

卓凱正教導淑梅如何紀錄偷聽得來的資料，期間聽到少鋒發現集團內有叛徒，便呈上給Pak-key處置。卓凱懷疑那人就是臥底，因此出動設法營救。卓凱使計換掉侍應手上的啤酒，當Pak-key手下打開時便會放出煙霧，卓凱就在此時闖入將叛徒救出。可是叛徒毫不感激卓凱營救，還脅持淑梅打算向Pak-key證明自己清白。少鋒剛剛趕到，看見卓凱等人，便出手制服叛徒。德信繼續調查網上財務公司一事，故意用錢引誘幕後主腦現身提錢。德信與助手駕車跟蹤主腦，怎料她忽然大灑金錢，讓跟蹤泡湯，德信卻反而露出滿意笑容。

Pak-key收到天堂的通諜，要求他交出歡喜，並相約他在船上會面。天堂單人匹馬到船上見面，胸有成竹地面對Pak-key。天堂得悉Pak-key的毒品倉庫在哪兒，他將毒品偷走，好讓Pak-key要跟大拆家交代，從而迫使Pak-key要交出歡喜給長興。Pak-key終於無計可施，他調查得知如來是他的女伴將貨倉地點告訴天堂，就是天堂在泳池邊兜搭的美女。Pak-key於歡喜面前欲迫美女從高處躍下，歡喜不忍看見因自己的事連累無辜的人，遂決定代替美女從高樓跳下。

