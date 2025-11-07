金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月7日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時半播映)

第二千六百八十集「「仁仁」愛運動」(11/07)

樹仁拒絕運動，健康亮起警號。栢菲遂設法逼他運動，卻收不到成效。樹根等人憂心樹仁日後身體出現毛病，恐會釀成嚴重後果。此時，Rebecca向栢菲提出一個解決方法。栢菲照辦後，樹仁果然積極運動，怎料計謀最終被識破。樹仁責怪眾人，而眾人亦無法說服他。為要跟樹仁和好，栢菲決定設法迎合他的心意，怎料樹仁竟提出一個意想不到的要求！栢菲無奈答應，事後卻發現，樹仁的要求背後竟另有隱情……

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十集 (11/07)

方家三兄弟前嫌盡釋，共同決定撤銷對父親的訴訟，家族迎來短暫的和平。但兄弟們對林澄的敵意未減，讓這份和睦暗藏一絲裂痕。仰天與高深赴蓬陽市追查車禍，警方在石威遺物中發現一張方家大合照，令幕後主使的身分更添疑雲。仰天向子女坦白病情後，煥秋找到一位提倡「另類療法」的葉醫師，望尋求曙光。李夫人邀請仰天夫婦赴新加坡，超群建議林澄獨往，由煥秋陪同仰天覆診。仰天受藥物影響劇烈嘔吐，仍向身在新加坡的林澄謊報平安……

使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第5集

Pak-key見歡喜勇於承擔責任，誓言不會將他交給長興。歡喜看姍姍的照片時想起她臨終前說的話，便向她承諾從今以後要帶笑面做人。少鋒見Pak-key心軟而維護歡喜，可是他不忍Pak-key送死，決心替他解決歡喜。少鋒拔槍指向歡喜，同時歡喜自覺大仇未報不可被殺，也同時柭槍相向。Pak-key見狀阻止，不許少鋒陪同交易。卓凱看見跟隨Pak-key外出的人沒有少鋒，勸少鋒一起返香港。少鋒不能眼睜睜看着Pak-key出事，堅持不隨卓凱返香港，卓凱竟以手扣押他上汽車到機場。

Pak-key與歡喜跟着天堂指示到達交易地點，轉上一輛已安排好的車輛。當他們打開車門時，一隊警隊突然出現拘捕二人。歡喜在囚車上向Pak-key表示他不可以坐牢，可是Pak-key表示在泰國販毒會被判死刑，歡喜聞言大驚。天堂在遠處看着二人被押上警車後，以為大功告成，準備返回香港。

警車押送二人不遠便停下來，釋放Pak-key及歡喜二人，歡喜不明所以。原來那幫警察是Pak-key的內應，Pak-key檢查車上的毒品，發現被天堂取了一半。Pak-key致電少鋒報平安，指他的貨及歡喜也能保住，相約他一同慶功。豈料少鋒突然聽到車輛相撞的聲音從電話傳來，大驚。Pak-key的車被另一輛車撞得反轉，少鋒趕到，Pak-key彌留之際說出毒品被歡喜取去。少鋒看着Pak-key去世，悲痛莫明。

嘉莉潛逃了數天返回公司，主動要求與德信會面。她將多年來靠搶公司客戶所賺的金錢全數還給德信，可是德信表示不會收回金錢。嘉莉知道德信放過自己是因為看中她的賺錢能力，欲請她替他打理財務業務及營運酒吧。嘉莉表示要作德信的合夥人而非下屬，她帶來的金錢便將視為投資，德信聞言接受，並舉杯答應這項交易。天堂帶着價值近億元的毒品向德信匯報行動失敗，可是自己仍受了傷才能帶毒品回港。德信不接受天堂的解釋，可是因為嘉莉看中天堂營運酒吧的才能，才願意放天堂一馬，命天堂替嘉莉打點新酒吧的業務。

卓凱帶淑梅及少鋒到瑞權墳前，答應他會找回他旗下所有失聯臥底。三人然後到瑞權家查找線索，發現瑞權生前曾向臥底下了「接近長興」的命令。卓凱得知最近長興新酒吧開張，便命淑梅在內擔當侍應，用微型錄影監視內裏的情況。可是裝成鈕扣的錄影器不慎掉在地上，淑梅正苦苦的找尋。剛好天堂路過，發現地上的鈕扣，正欲拾起時，少鋒突出手襲擊天堂，二人打起上來。歡喜這時竟忽然率人前來祝賀德信。

