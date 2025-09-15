金式森林｜播出時間及演員名單釋出！郭晉安陳曉華相距30年忘年戀成追看賣點

由郭晉安及龔慈恩擔大旗嘅TVB豪門家族劇集《金式森林》即將於9月17日騰訊播出，其他演員包括陳曉華、何依婷、郭柏妍、江嘉敏、陳星妤、莊子璇、羅子溢、何廣沛、陳浚霆、羅天宇、羅蘭等等。劇集講述方仰天（郭晉安飾）與太太、仔女及家族成員之間，為家族利益明爭暗鬥嘅故事，話題必定係郭晉安與陳曉華呢對忘年戀，以及何廣沛、陳曉華皆與以往角色比較有極大蛻變，成為追看賣點。

《金式森林》講述方仰天（郭晉安飾）領導著百億方氏商業帝國，三個兒子父慈子孝，是外界眼中的積善之家。某天仰天遇上車禍，康復之後竟牽著一個叫林澄（陳曉華飾）的女人回來，並宣布三件大事：第一要迎娶這個比自己少三十歲的嫩妻、第二件事係為家族資產成立信託，自己名下遺產歸零、第三就係負責管理信託的是一家聯合家族辦公室，執行人為高深（羅子溢飾），是方家的對頭人，事件令方家大變天，仰天三名兒子慫恿祖母入稟法庭推翻信託；將家族榮耀看得比自己命根子還重要的仰天，寧願跟母親打官司、跟兒子翻臉也不肯就範，並誓要找出潛藏方家的車禍幕後黑手。

廣告 廣告

郭晉安與陳曉華呢對忘年戀真實相距30年，陳曉華曾表示絕對唔驚郭晉安，反而想喺佢身上學多啲嘢。對於忘年戀，則認為另一半嘅年紀並唔重要，最緊要係交流到。至於談到再與何廣沛合作，陳曉華表示過往的確多次與何廣沛合作，暗戀、拍檔、情侶、夫妻等都演過，今次就做何廣沛後母，笑言自己最唔想合作嘅男藝人就係何廣沛。何廣沛則曾回應指，既然陳曉華睇佢唔順眼，都會開始唔順眼對方，笑言陳曉華經常問佢借鏡照鏡，如果對方最唔想同佢合作，佢就唔借畀陳曉華。另外，《金式森林》更有何依婷性感及陳曉華嘅濕身演出；對於陳星妤而言，亦係一個新嘗試，陳星妤表示首次做老婆嘅角色，與過往演大學畢業生唔同，又指於上套劇與何依婷飾演閨密，今次則經常唇槍舌劍，相信劇集播出後定必話題十足。

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

TVB官方微博圖片

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！