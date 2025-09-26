莊子璇（Hilary）主演的無綫劇《金式森林》在內地首播，得到不少迴響，但同時演技遭到不少網民質疑。日前她出席活動指知自己表現未如理想，會上戲劇班改善。而Hilary經理人亦回應《Yahoo娛樂圈》指：「其實佢都係新人，係佢一套戲，冇辦法嘅，啲人係會插，但佢始終都係第一套。」

金式森林｜莊子璇演技遭批評 經理人望理解：始終都係第一套

莊子璇2023年以大熱姿態摘下香港小姐冠軍，曾被安排擔任台慶及港姐決賽司儀、J Music主持，拍住陸浩明和師姐馮盈盈、宋宛穎主持資訊飲食節目《食好D》，備受TVB力捧，於新劇《金式森林》更有重要戲份，與郭晉安飾演父女，表現獲前輩大讚。