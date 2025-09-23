金式森林｜莊子璇遭網民狠批演技 不解導演收貨原因：你係走戲定做戲？

莊子璇（Hilary）2023年以大熱姿態摘下香港小姐冠軍，曾被安排擔任台慶及港姐決賽司儀、J Music主持，拍住陸浩明和師姐馮盈盈、宋宛穎主持資訊飲食節目《食好D》，備受TVB力捧，莊子璇亦有份出演劇集《金式森林》，與郭晉安飾演父女，郭晉安更大讚莊子璇，認為佢無讀過訓練班，但竟然識好多技巧，覺得佢好有慧根並希望莊子璇會攞到新人獎。不過，《金式森林》近日率先於內地平台播出，一班網民對莊子璇嘅演技又唔係咁嘅睇法，批評佢演技極生硬。

廣告

日前，有網民於社交平台分享一段莊子璇於《金式森林》嘅演出短片，莊子璇於劇中一句對白「秋伯娘，嫲嫲就嚟唔得啦」，被該網民狠批，寫道：「好心你係走戲定做戲啊？？？入到門先演？」。唔少網民都留言表示認同，部分網民覺得莊子璇表情生硬，講對白時唔夠自然又唔夠投入角色，有網民質疑點解導演會收貨，又指覺得莊子璇唔適合拍劇。不過都有部分網民認為啱啱拍劇一定會受到批評，將來一定會愈做愈好。

莊子璇早於去年底為《警聲百二秒II》拍攝「爆格之王」短片，與李君妍於「爆格之王」短片飾演學神小偷，學做爆格之王，以宣傳防爆小貼士，避免讓賊人有機可乘。對於莊子璇嘅演出，網民評價兩極，部分網民認為莊子璇演得幾好，仲話佢哋可愛又搞笑，應該去愛回家客串；有網民就覺得莊子璇演技太浮誇，莊子璇則大方回應指：「哈哈哈，其實我是搞笑女」。

