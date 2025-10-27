金式森林 全劇劇情︳TVB同期另一套豪門鬥爭劇 郭晉安羅蘭陳曉華主演

故事大綱

所謂「富不過三代」，如何承傳家業，是每個豪門家族必然面對的難題。方仰天(郭晉安飾)領導着百億方氏商業帝國，育有三子一女，是外界眼中的積善之家。豈料，仰天此時遇上車禍……仰天傷癒之後，竟帶着一個叫林澄(陳曉華飾)的女人回來，宣佈要娶妻。而令方家兄弟更難接受的是仰天要成立家族信託，將自己名下的遺產歸零，信託的管理人除了林澄外，還有曾是方家對頭的高深(羅子溢飾)。家中眾成員群起反對仰天，三子還慫恿祖母入稟法庭，意圖推翻這份信託……

第一集 (10/13)

方氏國際公司主席方仰天和母親方陸超群，對成立家族信託嚴重分歧，對簿公堂。時間回到一年前，方氏董事鄺偉樑買了一條崇德珠寶的特別版首飾，卻發現是假貨，向仰天的長子方學禮發難……仰天赴內地了解，發現假貨事件疑是公司內鬼所為。老翁黃伯在珠寶店門市投訴買到假貨時心臟病發昏倒，最終不治，矛頭直指與他有碰撞的學禮，仰天的二子方學勤乘勢落井下石，期望學禮出醜。仰天收到消息後，立即啟程回港處理，卻遇上交通意外……

第二集 (10/14)

仰天車禍後生死未卜，為了穩定方氏股價以及不讓超群擔心，學禮、學勤連同三弟方學賢決定封鎖仰天昏迷的消息。學禮為黃伯之事公開道歉並承諾賠償，偉樑於背後煽動黃伯之子大鬧記者會。學禮於學賢的教路下，成功化解公關危機。仰天命危的消息不脛而走，令方氏股價急跌，當務之急是要集資回購股票，可惜學勤向銀行借資失敗。學禮知悉高深於背後搞鬼，掀回二人跟學禮妻子鄺善荃的往事……仰天接受開腦手術中途心跳停頓，生死堪憂……

第三集 (10/15)

方家風雨飄搖，學禮、學勤對公司遭惡意收購束手無策。仰天昏迷，學禮的舅父董有為似乎暗自希望，仰天永不醒來。仰天的好友林澄喬裝護士潛入病房，恰巧仰天短暫甦醒，他以摩斯密碼在林澄手心傳訊。林澄帶着訊息前赴方家，轉達仰天希望家人變賣個人資產以集資的請求，方家上下對其身分起疑，充滿敵意。林澄終令方家眾人信服，並繼續調查假珠寶之事……林澄卻被查出早與方家有仇，且與收購事件的操盤手高深私會。

第四集 (10/16)

善荃以前女友身分，夜訪高深……仰天面見醫生後，決定出院回港。為免假珠寶一事東窗事發，有為給錢讓涉事經理賴忠興速離香港，怎料高深帶着忠興來到方家，揭發事件真相……仰天對家人吃裡扒外感心寒，決定力排眾議，宣佈要迎娶救命恩人林澄，同時返回方氏國際重掌大權。然而，學勤的妻子譚嘉欣故意向偉樑洩露婚事，導致媒體蜂擁追訪，新聞還爆出林澄曾排期註冊結婚但臨門告吹，其前未婚夫更曾企圖自殺，令方家再次陷入輿論風暴。

第五集 (10/17)

林澄的往事被媒體曝光後，家人力勸仰天與她劃清界線，但仰天不為所動。學賢獨自買醉時，遇上因修車費上門討債的高靜，學賢誤當她是亡母，兩人意外共度一宵。偉樑藉醜聞動議罷免仰天主席之位，學賢在董事會上播放一段影片，終讓仰天保住主席位，仰天更向偉樑反擊……仰天安排林澄出席方家祭祖，此時傳媒挖出仰天與離世堂兄的妻子蔣煥秋曾是大學戀人，二人仍未忘情。超群大怒，將此事歸咎於林澄為方家帶來霉運，令方家再起風波。

第六集 (10/20)

仰天和煥秋的陳年往事被翻出，煥秋向林澄解釋，二人解開誤會。學勤主動拜訪林澄的父親林達權示好，卻意外揭露達權對婚事毫不知情，達權怒氣沖沖到方家激烈反對……超群縱勉強答應婚事，但條件是林澄必須簽署一份極其苛刻的婚前協議書，規定她及其子女未來均不能繼承方家任何財產。仰天不置可否，實際卻聘請高深成立家族辦公室，以制衡家人。高深甫上任，便向處處刁難他的善荃等人施壓，暗示會徹查善荃主理的家族慈善基金會帳目。

第七集 (10/21)

高深着手調查由善荃主理的家族慈善基金，發現其與兒童之家或有利益輸送。善荃以辭職作要脅，迫使仰天停止調查，眾家人群起圍攻……仰天委派學禮、學勤接待澳門女富商Rebecca，惟她對兄弟二人的安排及設計均不滿意，反而因緣際會下欣賞林澄的設計才華……婚禮前夕，達權收到討債電話，與其獄中兒子林耀有關。仰天與林澄順利完婚，婚後，林澄為設計費心，善荃卻故意用咖啡毀掉其手稿，為林澄的事業設下絆腳石。

第八集 (10/22)

芷君在街頭與網紅KOL起衝突，負責處理事件的高深對她毫不客氣，其強硬作風反而激起芷君的興趣……林澄為新加坡李夫人的合作項目通宵趕工，簡報會當日嘉欣在給林澄的咖啡中混入安眠藥，導致林澄失場。學勤本想趁機搶功，但仰天憑着對林澄設計理念的了解，親自上陣解說，成功打動李夫人。及後，高深懷疑林澄失約與嘉欣有關。林澄驚悉兄長林耀欠下巨額賭債，達權被上門追數。學禮與有為得知此事後，密謀利用林耀的醜聞來對付林澄。

第九集 (10/23)

學禮與有為合謀以追討林耀賭債為名，要向林澄潑紅油……事件鬧大後，方家眾人才驚悉林澄有個服刑中的兄長林耀。在家人的冷言冷語和指責下，林澄備受壓力，寫信向仰天指要重新考慮二人的婚姻。不過，高深已查明真相。仰天對眾兒子、媳婦的惡毒心計感到徹底心寒，決定採取終極手段，向全家宣佈將名下所有資產成立家族信託基金，並委任自己、林澄與高深為三位共同執行人。仰天要藉此鞏固林澄的家中地位，也是對眾家人的嚴厲懲罰……

第十集 (10/24)

家族信託正式開始運作，高深身為執行人之一，否決了學勤提出的AI投資項目。學勤隨即向超群告狀，超群為逼仰天妥協，決定絕食。身在澳門處理公務的仰天突然接到電話，指找到撞傷他的司機石威；仰天瞞着林澄，秘密回蓬陽。仰天發現一女子探望石威，在追蹤途中暈倒街頭。石威欲向公安供出幕後黑手時，卻氣絕身亡……超群因絕食而暈倒送院，趕返港的仰天與眾子女對質……仰天堅持設立信託決定，絕不妥協，與眾家人的關係降至冰點。

第十一集 (10/27)

仰天找到石威的舊情人趙麗，趙麗提及一名神秘男子近日曾進出石威家……超群決定與仰天對簿公堂，推翻信託，高深使計令城中的頂尖律師都拒絕代表超群，善荃為此質問高深……偉樑知悉方家內訌，暗中拉攏有為慫恿學禮、學勤，聘請以心狠手辣見稱的應華龍大律師作代表，激化方家矛盾，從中漁利。仰天為鞏固林澄的地位，竟提議由林澄出任方氏集團第一副主席，徹底惹怒學禮與學勤；偉樑隨後拉攏兩兄弟組聯盟共同對抗仰天。

第十二集 (10/28)

善荃因不滿林澄將出任副主席而將其載至山路，更掌摑和辱罵她。家人對仰天提拔林澄的決定反應激烈，煥秋出言相勸。另邊廂，偉樑與有為聯同學禮、學勤及其他董事，策劃要罷免仰天主席之位，再推舉學禮、學勤作聯席主席……為幫林澄拉攏人心，仰天設宴款待眾董事，卻無人赴約。面對困境，林澄反而更堅定地支持仰天，決心要出任副主席。高深召集團隊通宵工作，為仰天草擬一份反擊協議，準備在董事會上還以顏色。

第十三集 (10/29)

面對董事們一致反對，仰天兵行險着拋出方案，並威脅若不通過林澄的任命，他便會辭職……會議剛結束，偉樑等人便向媒體洩露方家母子對簿公堂的內幕，引致方氏國際股價大跌。公關戰火波及方家眾人︰嘉欣因整容往事遭勒索、芷茵因家族醜聞被分手、學禮因善荃未受輿論攻擊而對她與高深的關係產生懷疑。仰天準備召開記者會應對危機之際，一眾打金工匠竟集體辭職！面對家庭、輿論與事業的多重夾擊，仰天於記者會開始前一刻暈倒。

第十四集 (10/30)

仰天倒下，林澄獨自主持記者會，堅決表明不會辭任信託執行人。同時，有為成功煽動工匠集體辭職，在高深指導下，林澄恩威並施與師傅們談判。偉樑帶同金師傅來到仰天款待李夫人的晚宴，意圖揭露工場困境。不過，仰天與高深早已佈局，徹底粉碎偉樑的奸計……另邊廂，嘉欣因被舊經理人Mary姐勒索，潛入高深辦公室偷竊被當場逮住；高深還暗示，他早已知悉嘉欣的一個秘密……

第十五集 (10/31)

嘉欣在絕望中回憶起自己因外貌醜陋而受盡欺凌，最終靠Mary姐打造而成功嫁入豪門，卻也從此受Mary姐的控制與勒索。高深以其不可告人的秘密反向威脅Mary姐，替嘉欣解除勒索危機……學勤慫恿芷茵偷取仰天的藥物，以取得官司勝算。林澄、仰天成功勸服芷茵，此時卻有車手搶走藥丸。林澄着緊致電高深求助，高深卻似懶理……學勤自信勝券在握，在家族晚宴上當眾攤牌，欲以藥物的化驗報告逼迫仰天讓步……

