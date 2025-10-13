金式森林 全劇劇情︳TVB同期另一套豪門鬥爭劇 郭晉安羅蘭陳曉華主演

故事大綱

所謂「富不過三代」，如何承傳家業，是每個豪門家族必然面對的難題。方仰天(郭晉安飾)領導着百億方氏商業帝國，育有三子一女，是外界眼中的積善之家。豈料，仰天此時遇上車禍……仰天傷癒之後，竟帶着一個叫林澄(陳曉華飾)的女人回來，宣佈要娶妻。而令方家兄弟更難接受的是仰天要成立家族信託，將自己名下的遺產歸零，信託的管理人除了林澄外，還有曾是方家對頭的高深(羅子溢飾)。家中眾成員群起反對仰天，三子還慫恿祖母入稟法庭，意圖推翻這份信託……

第一集 (10/13)

方氏國際公司主席方仰天和母親方陸超群，對成立家族信託嚴重分歧，對簿公堂。時間回到一年前，方氏董事鄺偉樑買了一條崇德珠寶的特別版首飾，卻發現是假貨，向仰天的長子方學禮發難……仰天赴內地了解，發現假貨事件疑是公司內鬼所為。老翁黃伯在珠寶店門市投訴買到假貨時心臟病發昏倒，最終不治，矛頭直指與他有碰撞的學禮，仰天的二子方學勤乘勢落井下石，期望學禮出醜。仰天收到消息後，立即啟程回港處理，卻遇上交通意外……

第二集 (10/14)

仰天車禍後生死未卜，為了穩定方氏股價以及不讓超群擔心，學禮、學勤連同三弟方學賢決定封鎖仰天昏迷的消息。學禮為黃伯之事公開道歉並承諾賠償，偉樑於背後煽動黃伯之子大鬧記者會。學禮於學賢的教路下，成功化解公關危機。仰天命危的消息不脛而走，令方氏股價急跌，當務之急是要集資回購股票，可惜學勤向銀行借資失敗。學禮知悉高深於背後搞鬼，掀回二人跟學禮妻子鄺善荃的往事……仰天接受開腦手術中途心跳停頓，生死堪憂……

第三集 (10/15)

方家風雨飄搖，學禮、學勤對公司遭惡意收購束手無策。仰天昏迷，學禮的舅父董有為似乎暗自希望，仰天永不醒來。仰天的好友林澄喬裝護士潛入病房，恰巧仰天短暫甦醒，他以摩斯密碼在林澄手心傳訊。林澄帶着訊息前赴方家，轉達仰天希望家人變賣個人資產以集資的請求，方家上下對其身分起疑，充滿敵意。林澄終令方家眾人信服，並繼續調查假珠寶之事……林澄卻被查出早與方家有仇，且與收購事件的操盤手高深私會。

第四集 (10/16)

善荃以前女友身分，夜訪高深……仰天面見醫生後，決定出院回港。為免假珠寶一事東窗事發，有為給錢讓涉事經理賴忠興速離香港，怎料高深帶着忠興來到方家，揭發事件真相……仰天對家人吃裡扒外感心寒，決定力排眾議，宣佈要迎娶救命恩人林澄，同時返回方氏國際重掌大權。然而，學勤的妻子譚嘉欣故意向偉樑洩露婚事，導致媒體蜂擁追訪，新聞還爆出林澄曾排期註冊結婚但臨門告吹，其前未婚夫更曾企圖自殺，令方家再次陷入輿論風暴。

第五集 (10/17)

林澄的往事被媒體曝光後，家人力勸仰天與她劃清界線，但仰天不為所動。學賢獨自買醉時，遇上因修車費上門討債的高靜，學賢誤當她是亡母，兩人意外共度一宵。偉樑藉醜聞動議罷免仰天主席之位，學賢在董事會上播放一段影片，終讓仰天保住主席位，仰天更向偉樑反擊……仰天安排林澄出席方家祭祖，此時傳媒挖出仰天與離世堂兄的妻子蔣煥秋曾是大學戀人，二人仍未忘情。超群大怒，將此事歸咎於林澄為方家帶來霉運，令方家再起風波。

