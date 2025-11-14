金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！

廣告 廣告

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

狠毒聲音收放自如

劇情講述因多年來的不幸經歷、累積了千斤重不甘心的秋伯娘（龔姐角色）前往探望林澄（陳曉華飾）時，表面雖看似十分關心對方，但若細味每句說話，其實是句句挑機咁滯：「我依家打算為你祈福，你話應該點祈？（假慈悲＋嘲諷）」、「我好戥你擔心，因為依家就話嚴重傷人，萬一咩嘅話，就係謀殺架喇（靠嚇）」、「我點會害你？（冷笑）方家裏面我對你最好喇。（玩弄人心）」以上對白，再配以龔姐陰晴靈活切換的演繹、以及一動歪念即會斜視的雙眼，令人不寒而慄。

而當得悉林澄沒有看到仰天（郭晉安飾）遺留的完整自日片段時，秋伯娘先是一抹冷笑、並幸災樂禍謂：「咁真係嘥咗阿嬸（羅蘭飾）一番好意…」而當面對林澄質問是否「偽造遺囑」時，原本陰森Mode的秋伯娘突然爆Seed高呼：「貪係毒嚟架！」、「你依家都周身蟻喇，你仲掛住份遺產！」而全程零情緒的林澄則追問：「想屈我？」秋伯娘聞言再度勁激動，並將責任全部推給林澄：「嗔都係毒嚟架…你連癡都犯埋！」最後，秋伯娘咬牙切齒道：「你根本就冇搞清楚」，並逐個字吐出：「係邊～個～對～唔～住～邊～個？！」

龔慈恩

而在另一場與高深（羅子溢飾）的對質戲中，面對高深質疑遺囑真偽，並拋出關鍵字眼「最終決定權」後，秋伯娘先是乾笑數下，之後再反應極大謂：「嘩嘩嘩嘩嘩！高深，你實在太~～多~～～疑喇」、「我份人就講因果嘅，如果佢幾兄弟真係變咗富家窮人嘅話，都只係因為因~～果。」

網民驚嘆觀音發惡 激讚龔姐好演技：最佳女配已confirm

除了語調及眼神，龔姐今次就連肢體動作也癲出新境界！由於懷疑「衰舅父」董有為（李成昌飾）與亡父的死有關，秋伯娘錮禁他的同時，並逼令其女友葉醫師（葉凱茵飾）拔掉其所有牙齒；當龔姐拿著士巴拿逐步逼近兩名受害人時，backlight再配以目露兇光的龔姐，全程已散發著濃濃寒意；之後奸到性起的龔姐，更張大嘴巴、猙獰地指著自己的牙齒示意葉凱茵如何拔掉董有為所有牙齒，相當兇狠。對於龔姐極富層次的張力感演出，網民無不叫好，直接秋伯娘角色應直接拿視后：「睇嚟今年唔係龔慈恩就係Hera做視后」、「秋伯娘好戲到好摟打」、「伯娘參戰後好好好好好睇」、「觀音菩薩講貪嗔痴」、「觀音姐姐咁惡毒」、「最佳女配已confirm」。

龔慈恩

搞笑的是，龔姐連日來雖然帶給不少網民驚嚇回憶，但不少網民竟錯重點大讚龔姐駐顏有術，又紛紛貼圖回味年青時的龔姐有多靚女，相當搞笑。其實龔慈恩初出道時曾獲封「氣質美人」，並因標緻的臉蛋長得像玩偶公仔、因而被稱呼為「公仔」。談到氣質經典代表作，龔慈恩在《西遊記》（1996年）中飾演的觀音、一度被譽為「最美觀音」，顏值備受認可多年。年青時多飾演溫婉少女的龔姐，直到2019年回巢TVB後戲路開始變廣，無論是奸角、精明老闆娘，或是城府極深的電視台老闆娘，均成功令人留下深刻印象。

龔慈恩

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩

龔慈恩