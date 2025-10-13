妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
金式森林 ／ 巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月14日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百六十二集「尋找發哥」(10/14)
尚善一向疏於運動，樹根等人擔心其健康出現問題，遂勸她多加鍛練。潮偉設法監察尚善的行動，發現她暗中使詐，卻並未當面揭穿。其後，潮偉打算邀請已半退休的發哥拍攝新戲，但無法聯絡上他。得悉發哥喜歡上山跑步後，潮偉遂找尚善同行，嘗試在山上偶遇發哥。果然，兩人在山中發現疑似發哥的身影……尚善近來運動量增加，有各種明顯的益處，她卻有不少發現，終於知悉「尋找發哥」背後的真相……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十二集 (10/14)
永成的兒子柯睿暉替明塱慈善基金表演籌款，永成發現後到場要拉走睿暉，導致睿暉驚恐症發作，幸得啟心助他平伏。永成要啟澄、建邦加入明塱醫療城專案小組，為他爭取好處。啟澄、建邦找秀琳出面，以主席選票作交換，讓一妍答應兩人加入專案小組。杏芳提到明塱將實行加工時減福利的優化計劃，英傑不滿並提出質疑。方欣看準麗雪為籌款不理想而煩惱，主動提出幫忙以換取她於董事局的一票。一妍揭發宇澤接連犯下嚴重錯誤，勒令他停職。
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二集 (10/14)
仰天車禍後生死未卜，為了穩定方氏股價以及不讓超群擔心，學禮、學勤連同三弟方學賢決定封鎖仰天昏迷的消息。學禮為黃伯之事公開道歉並承諾賠償，偉樑於背後煽動黃伯之子大鬧記者會。學禮於學賢的教路下，成功化解公關危機。仰天命危的消息不脛而走，令方氏股價急跌，當務之急是要集資回購股票，可惜學勤向銀行借資失敗。學禮知悉高深於背後搞鬼，掀回二人跟學禮妻子鄺善荃的往事……仰天接受開腦手術中途心跳停頓，生死堪憂……
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第7集
記者追問蘭離婚及廣欠債失蹤真相，蘭對廣欠債一事感到愕然。數宗生意因欠債謠言遭擱置，蘭感苦惱。龍閃縮地到傳銷公司取貨，其後遇到舊同事，謳稱正在搞健康食物生意。龍到鈴的地產公司，見斯眾女職員買傳銷產品的技倆，自嘆不如。蘭與廣在TCClub開記者會澄清沒有離婚及欠債，廣証稱將到加拿大拓展業務。美哥哥勝材為了搬回家，與妻欣一起嚇真及她哥哥聚，聚帶著妹妹離開婆婆家去找媽媽但迷路，幸遇到蘭。記者拍攝到廣與Bonnie買嬰兒用品，蘭感氣憤，決定離婚。
