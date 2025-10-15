劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
金式森林 ／ 巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月15日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百六十三集「破˙紀錄」(10/15)
敢威、敢佳與道德分別創下一項世界紀錄，並獲某協會頒發證書。樹根不忿被比下去，偶然向眾人展露一項「絕技」，樹仁提議他以此挑戰世界紀錄。樹根照辦，本來成功在望，最終卻因某些原因功虧一簣！眼見身邊人輕易破紀錄，樹根更執意要做出創舉。尚善藉詞安排熊家眾人出埠遊玩，試圖令樹根忘記破紀錄之事，怎料適得其反！後來，樹根於速熊發生意外，因而被困，竟靈機一動，想到或可藉此打破某項紀錄……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十三集 (10/15)
宇澤被一妍勒令停職，麗雪以董事會主席的投票作交換，希望一妍幫助宇澤。明塱醫院實行優化計劃，結果引發職員罷工抗議！工潮期間，董事袁添維的大哥心臟病入院、麗雪招待基金會重要捐款人到訪、啟心的男友亦謙甦醒等重要大事接連出現。一妍懷疑有黑手於背後推動工潮，而黑手竟是以珈與德橋，以珈還憑此事令杏芳答應在選董事會主席時投其一票。工潮剛結束卻突然重啟，永成更落井下石。啟心正準備為亦謙轉院，竟在醫院外遇上車禍……
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第三集 (10/15)
方家風雨飄搖，學禮、學勤對公司遭惡意收購束手無策。仰天昏迷，學禮的舅父董有為似乎暗自希望，仰天永不醒來。仰天的好友林澄喬裝護士潛入病房，恰巧仰天短暫甦醒，他以摩斯密碼在林澄手心傳訊。林澄帶着訊息前赴方家，轉達仰天希望家人變賣個人資產以集資的請求，方家上下對其身分起疑，充滿敵意。林澄終令方家眾人信服，並繼續調查假珠寶之事……林澄卻被查出早與方家有仇，且與收購事件的操盤手高深私會。
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第8集
美與雲想帶一對子女到柏寧苑住，但怕龍反對。鳳得知龍已離職，龍叫他保守秘密，豈料丹從龍的秘書口中知道龍被炒過。蘭突然改變初衷，不想離婚，原來蘭拒絕離婚另有隱衷，原來離婚後公司要放盤，否則蘭要買下廣的股份。 丹使計向鳳及寶逼供，寶更洩漏豪宅分租事，龍知道後自尊心受損，加上遭TCClub的管理員白眼，怒然獨自回家。蘭不小心倒瀉龍的麵，龍罵她是剋星，繼而二人互數對方不肯認衰的死穴。蘭反覆思量龍的指責，加上瀚金錢上的支持，正式與廣離婚。
