金式森林 ／ 巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月16日）

愛．回家之開心速遞

第二千六百六十四集「示愛總動員」(10/16)

瑞素的情書因某些緣故落入陳生手中，陳生以為有人暗戀自己，陳太因此憤而離家出走。由於信件被水沾濕，無法得知寫信人的身分，陳生遂把該情書張貼於住所大廈大堂，盼能藉此找到暗戀者。瑞素大感尷尬，壯答應替她偷走情書，怎料被樹仁發現，被迫向熊家眾人道出事件真相。眾人知悉瑞素與璟風兩情相悅，為撮合二人，作出不少嘗試，但事與願違。瑞素、璟風刻意避見對方，樹仁竟主動向陳生透露寫信人是瑞素，並鼓勵他向瑞素表白……

巨塔之后

第十四集 (10/16)

以珈對策動工潮釀成不幸，十分後悔。方欣以董事會代表身分負責徹查，一妍了然方欣目的是阻止她競逐明塱主席。以珈終發現海淳患上家族性遺傳病，懊悔自己為了選主席，忽略了海淳。一妍答應與以珈一起照顧海淳。海淳的生母曾筱蕙回港探望海淳，原來是以珈安排讓海淳圓願。一妍向以珈保證治好海淳，條件是以珈及德橋答應在明塱主席選舉時投她一票。一妍重遇進濤的「臟器逆位」病人馬思敬，她翻看進濤的筆記，想起了自己行醫的初心！

金式森林

第四集 (10/16)

善荃以前女友身分，夜訪高深……仰天面見醫生後，決定出院回港。為免假珠寶一事東窗事發，有為給錢讓涉事經理賴忠興速離香港，怎料高深帶着忠興來到方家，揭發事件真相……仰天對家人吃裡扒外感心寒，決定力排眾議，宣佈要迎娶救命恩人林澄，同時返回方氏國際重掌大權。然而，學勤的妻子譚嘉欣故意向偉樑洩露婚事，導致媒體蜂擁追訪，新聞還爆出林澄曾排期註冊結婚但臨門告吹，其前未婚夫更曾企圖自殺，令方家再次陷入輿論風暴。

無業樓民

第9集

斯發現庭暗中付租金幫助自己，感傷心。龍在泳池找到斯，見不懂游泳的他跳入泳池，大驚小怪。龍發現聚與真搬進，限他們一星期搬走，雲與美感旁徨。寶說有來信請龍見工，龍知道是蘭的公司推介，氣說不領情，其後有感自己不是傳銷的材料，欲取回見工信，被寶撞破。斯在髮廊遇見鈴，看見鈴吃番茄的習慣頓時一呆。龍正式上班，看見全女班同事感訝異，更看不慣她們工作懶散。

