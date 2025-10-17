金式森林 ／ 巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月17日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百六十五集「無啦啦多個媽」(10/17)

Vivian本要回來探望天娥與敢威，卻因男友之故臨時改變計劃。天娥牽掛女兒，遂將母愛投放在尚善身上，對她照顧有加。敢威要派人出埠處理某個項目，力蓮、尚善互相推搪，敢威本想委派尚善負責，卻於天娥勸阻下，最終改由他人處理。力蓮發現尚善與天娥關係甚好，遂暗中設法「搞破壞」，詎料……其後，天娥亦對力蓮關懷備至。天娥的母愛縱令力蓮嘗盡苦頭，她仍設法迎合，力求討好天娥，原來她另有盤算……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十五集 (10/17)

志明主動調至心胸肺外科，跟隨一妍。啟澄發現建邦投資失利，更反對他計劃向永成投誠以借錢還債。啟澄被迫站在方欣陣營，加入工潮調查小組。方欣領導小組調查工潮起因，矛頭直指一妍，指她濫權包庇宇澤……思敬忽然病情惡化，但因經歷過無數手術，他已失去求生意志，希望一妍「放手」……海淳病情已嚴重至需要做手術，以珈不惜一切，甘願將手上一票投給一妍。一妍發現當年告知真相電郵的蛛絲馬跡，同時懷疑志明與她有不尋常關係。

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第五集 (10/17)

林澄的往事被媒體曝光後，家人力勸仰天與她劃清界線，但仰天不為所動。學賢獨自買醉時，遇上因修車費上門討債的高靜，學賢誤當她是亡母，兩人意外共度一宵。偉樑藉醜聞動議罷免仰天主席之位，學賢在董事會上播放一段影片，終讓仰天保住主席位，仰天更向偉樑反擊……仰天安排林澄出席方家祭祖，此時傳媒挖出仰天與離世堂兄的妻子蔣煥秋曾是大學戀人，二人仍未忘情。超群大怒，將此事歸咎於林澄為方家帶來霉運，令方家再起風波。

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第10集

聚為了能與妹妹留下，挑戰龍比賽乒乓球，龍輸了但反駁說沒有答應應戰條件，眾不值龍的行為。真知道聚掛念自己及美，深夜打電話慰問他。 Minnie因病入院，龍請纓接替她的工作。美發現真沒有上學，四處找尋不果。真迷路了，飢寒交逼在街上。眾人幾經艱苦下終找回真。龍見真與聚兄妹情深，答應二人留下。蘭幫龍完成佈置宴會場地的裝飾，且受客人讚賞，龍感謝。

