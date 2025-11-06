一集連爆兩大高潮位，分別是被學勤（陳浚霆飾）及嘉欣（陳星妤飾）偽造錄音誣衊教唆嘉欣自殺的高深（羅子溢飾），以「偽造錄音」以牙還牙；以及林澄（陳曉華飾）剛放監出來的親阿哥林耀（唐嘉麟飾）大鬧法庭鬧…

第一個高潮中，面對學勤及高深各執一詞，方仰天（郭晉安飾）欲報警處理事件、同時罷免學勤職務並轉由學禮（何廣沛飾）接手，令原本已因權力等問題不咬弦的學禮學勤不和升級。二人之後又因處理上庭事宜互相指責、大打出手，深感多年來幫阿哥執了無數手尾的學勤，對著廣沛一再激動咆哮、期間頸部一度驚現大量「青筋」，相當入戲：「成世人都婆婆媽媽、一事無成，正一廢柴。我唔明我點解有個咁廢嘅阿哥？！」學禮：「你講咩？你夠膽就講多次」學勤：「我係唔甘心畀呢條廢柴騎住呀」。

廣告 廣告

據知今晚（6日）方氏兄弟不和將終極升級，學禮因為有私心、竟逼令學勤放棄辛苦得來的醫療報告、與爸爸仰天庭外和解；眼見即將要爭到手的巨額家產隨時見財化水，學勤極度激動，二人先是一言不合，繼而在遊艇上大打出手；混亂間學勤意外撞到頭部並跌落海，生死未卜…是次除了廣沛及浚霆突破斯文／公子框框飾演「衰格敗家仔」，還是二人首次挑戰「超激動勁外露」角色；當中堪稱《金式》「鬧人擔當」的何廣沛，每次鬧人時不但大聲到爆炸、更會發脾氣亂掟嘢，相當有記憶點。監製林志華就此笑言廣沛是「本色演出」，並透露廣沛私下都是「不平則鳴」的人，坦率、老實得來帶點牛脾氣。

談到二人因聲線偏高獲封「電視城兩大雞仔聲」，林志華即親揭二人背後血汗及辛酸：「佢哋都知道自己有呢個缺點，但佢哋都花咗好多時間同心機去克服。劇集開拍前，我有同佢哋兩個討論，大家都覺得如果生成咁嘅聲、又喺咁嘅家庭成長，一定會被安排要好努力去克服呢個弱點，所以佢哋兩個出到嚟唔單止講嘢會用力啲、仲會好字正腔圓。」

金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」

金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」

金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」

金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」