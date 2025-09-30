WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
金式森林 ｜安仔子溢鬥晒男人魅 首條官方鏡面宣傳華麗登場！
由三屆視帝郭晉安、後起小花陳曉華（Hera）、演戲實力日見紮實的羅子溢、及金像獎影后羅蘭傾情擔綱演出的《金式森林》，劇情講述「珠寶大王」方仰天（郭晉安飾）雖坐擁數百億資產兼擁有事業王國，惜由於三位兒子方學禮（何廣沛）、方學勤（陳浚霆飾）及方學賢（羅天宇飾）各有各不才、後繼無人…某天，方仰天宣布迎娶與自己相差27歲的林澄（陳曉華飾），並透過成立信託將方家所有資產歸予林澄、及與方家有積怨的高深（羅子溢飾）打理，隨即為方家帶來大地震，各人的黑暗面更因而被激發至極致，未到最後一刻，都未知誰人是真正惡人！
家族爭產互「夭膶」金句勢必成熱潮
上周起，官方播出系列宣傳片。打響頭炮、以「延續港式爭產經典」為標題的首發網路宣傳短片；片段一開始，即是劇集重頭戲—郭晉安飾演的方仰天、與母親方陸超群「戲中稱嫲嫲」（羅蘭飾）對簿公堂，二人一開波即以眼神正面交鋒，面對「雙眼噴火」的羅蘭、郭晉安只是輕佻的回了一句：「無論法庭判成點，對方家嚟講都係冇贏家…阿媽，我哋不如庭外和解啦，好冇呀？」而火上心頭的羅蘭，即以咆吼狀態一字一句吐出三個字：「冇得和！」短短數秒的開場已張力十足。
首發網絡宣傳片短短兩日衝破百萬點擊
之後何廣沛將矛頭直指陳曉華：「一句講晒，我爸色迷心竅，咩都聽晒個女人講」、「呢個女人三十都唔夠，我就唔相信佢講心唔講金！」安仔更以極度深藏不露的眼神回了一句：「親生仔？流住我嘅血？…佢哋做過乜嘢，佢哋心知肚明！」短短分半鐘的宣傳片，已道中劇中人物錯綜複雜關係、以及各懷鬼胎的心理狀態！單是宣傳短片已如此緊湊，難怪網民洗版式留言期待，「有追看性，每一集都好緊湊」、「這開頭跟溏心風暴一樣」、「演員年齡跟角色配合」，並於短短兩天已衝破百萬點擊。
另一條長約１分鐘的宣傳片，則集中在安仔與Hera的忘年戀身上，「謎之女人」林澄，在嫁入方家前後，分別經歷了驚嚇、被仇視的委屈、狠辣、悲痛、茫然、遭傳媒圍攻、婆媳衝突及車禍等不同危機及情緒，配以陳曉華最後一句以仇恨Tone說出的：「我一定要方家嘅人，雙倍奉還番畀我！」如此多層次的演繹，難怪監製直指這將是陳曉華從演以來最具挑戰性的考牌作。
