金式森林 ｜ 兩大好戲之人郭晉安徐榮高手過招 安仔「鄙視式自信笑容」一嘢KO徐榮

《金式森林》繼續高潮迭起，為調查高深（羅子溢飾）是否有心回歸報「綠帽之仇」，善荃暗穿戰鬥格喱士內衣裙扮送上門、實則是暗地在高深家中安裝偷聽器收集情報。這個場口早前一曝光，何依婷的「白滑美背」旋即引發兩地熱話，網民除大讚依婷婚後漂亮指數急升、又讚她演技進步不少：「婚後演技大爆發」、「做了媽咪依然美麗演技也不錯」、「升呢人妻後更正」、「腿超級白超級滑」、「又甜又辣」。

羅子溢面對色誘不為所動 獲封「現代唐憎」

其實這個場口還有兩大花生位，第一是若細心發現，依婷這件大露背情趣內衣裙其實相當有Detail，胸下及裙腳位置均採用哩士設計、令整體效果更見嫵媚神秘；加上依婷將這件內衣Carry得太完美，旋即引發網民模仿欲，紛紛留言跪求內衣：「好想買這套內衣」。第二個花生位，是網民直指依婷對手子溢好艷福，繼《婚後事》與兩大女神陳自瑤及王敏奕有親熱戲，這次又要面對顏值身材俱在線的依婷剝衫情挑，而更重要的，是面對如此佳人，子溢的角色高深依然不為所動，獲封「現代唐憎」。

昨晚一集除了依婷，陳星妤亦有剝衫；為了抬高在方家地方，星妤飾演的二少奶嘉欣一直拉著老公方學勤（陳浚霆飾）積極造人，昨晚一集星妤不但嬌俏地投懷送抱、還主動褪去睡衣內套露出吊帶睡衣裙「打動」老公，二人最後的開心滾床單氣氛更是相當歡愉。星妤這個「脫掉」厲害的地方，是她露出線條極靚的肌肉型結實美背，相當搶Fo。其實星妤私下確實是好動份子，平日除了熱愛行山及出海，她去年年尾上載的2024年回顧片段中，更展現了她「一箭射中紅心」的英姿，相當厲害！

除了兩大小花，昨晚還有好戲之人演技之爭，主角是三屆視帝郭晉安及出名好戲的綠葉王徐榮。劇情講述長子方學禮（何廣沛飾）在董事會中被圍攻之際，阿爸方仰天（郭晉安飾）坐著輪椅突入，更一嚟便「以退為進」地向乘機搞亂檔的徐榮宣戰，安仔先是拋出一個鄙視式自信笑容，之後便直球攻擊徐榮：「上天對我不薄，我有排都唔死得，點呀？你有冇好失望？」面對安仔的突如其來強攻，明顯亂了陣腳的徐榮強裝鎮定：「點解你咁講呀，你知唔知呀，你一出事我即刻好擔心你，日日裝香拜神，希望你好番。」

之後安仔向現場所有董事表示原本以為自己死得，之後乘機再直球寸多次徐榮：「今次我點都要捱過呢一關，因為只要我醒番，就會有好多人都好失望，我就係要擘大對眼，親眼睇住嗰啲人失望嗰個樣。吖！今日終於畀我睇到喎！」更邊說邊以挑機笑容直視徐榮，氣得徐榮吹鬚碌眼，極度老尷地扮無謂問：「天哥，你講緊邊個呀？」安仔再回：「邊個人對號入座咪講邊個咯。」這場「刀光劍影」搶白戲火花四濺、贏盡正評：「安仔好有氣場、係有戲嘅」、「呢個編劇有料到」，有細心網民更留言指在如此緊張的對嗆場口，安仔能以如此放鬆的狀態、說出如上高能量對白是演技示範作。

