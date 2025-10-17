葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
金式森林 ｜ 兩大好戲之人郭晉安徐榮高手過招 安仔「鄙視式自信笑容」一嘢KO徐榮
《金式森林》繼續高潮迭起，為調查高深（羅子溢飾）是否有心回歸報「綠帽之仇」，善荃暗穿戰鬥格喱士內衣裙扮送上門、實則是暗地在高深家中安裝偷聽器收集情報。這個場口早前一曝光，何依婷的「白滑美背」旋即引發兩地熱話，網民除大讚依婷婚後漂亮指數急升、又讚她演技進步不少：「婚後演技大爆發」、「做了媽咪依然美麗演技也不錯」、「升呢人妻後更正」、「腿超級白超級滑」、「又甜又辣」。
羅子溢面對色誘不為所動 獲封「現代唐憎」
其實這個場口還有兩大花生位，第一是若細心發現，依婷這件大露背情趣內衣裙其實相當有Detail，胸下及裙腳位置均採用哩士設計、令整體效果更見嫵媚神秘；加上依婷將這件內衣Carry得太完美，旋即引發網民模仿欲，紛紛留言跪求內衣：「好想買這套內衣」。第二個花生位，是網民直指依婷對手子溢好艷福，繼《婚後事》與兩大女神陳自瑤及王敏奕有親熱戲，這次又要面對顏值身材俱在線的依婷剝衫情挑，而更重要的，是面對如此佳人，子溢的角色高深依然不為所動，獲封「現代唐憎」。
昨晚一集除了依婷，陳星妤亦有剝衫；為了抬高在方家地方，星妤飾演的二少奶嘉欣一直拉著老公方學勤（陳浚霆飾）積極造人，昨晚一集星妤不但嬌俏地投懷送抱、還主動褪去睡衣內套露出吊帶睡衣裙「打動」老公，二人最後的開心滾床單氣氛更是相當歡愉。星妤這個「脫掉」厲害的地方，是她露出線條極靚的肌肉型結實美背，相當搶Fo。其實星妤私下確實是好動份子，平日除了熱愛行山及出海，她去年年尾上載的2024年回顧片段中，更展現了她「一箭射中紅心」的英姿，相當厲害！
除了兩大小花，昨晚還有好戲之人演技之爭，主角是三屆視帝郭晉安及出名好戲的綠葉王徐榮。劇情講述長子方學禮（何廣沛飾）在董事會中被圍攻之際，阿爸方仰天（郭晉安飾）坐著輪椅突入，更一嚟便「以退為進」地向乘機搞亂檔的徐榮宣戰，安仔先是拋出一個鄙視式自信笑容，之後便直球攻擊徐榮：「上天對我不薄，我有排都唔死得，點呀？你有冇好失望？」面對安仔的突如其來強攻，明顯亂了陣腳的徐榮強裝鎮定：「點解你咁講呀，你知唔知呀，你一出事我即刻好擔心你，日日裝香拜神，希望你好番。」
之後安仔向現場所有董事表示原本以為自己死得，之後乘機再直球寸多次徐榮：「今次我點都要捱過呢一關，因為只要我醒番，就會有好多人都好失望，我就係要擘大對眼，親眼睇住嗰啲人失望嗰個樣。吖！今日終於畀我睇到喎！」更邊說邊以挑機笑容直視徐榮，氣得徐榮吹鬚碌眼，極度老尷地扮無謂問：「天哥，你講緊邊個呀？」安仔再回：「邊個人對號入座咪講邊個咯。」這場「刀光劍影」搶白戲火花四濺、贏盡正評：「安仔好有氣場、係有戲嘅」、「呢個編劇有料到」，有細心網民更留言指在如此緊張的對嗆場口，安仔能以如此放鬆的狀態、說出如上高能量對白是演技示範作。
其他人也在看
宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來
55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
李施嬅與舊愛車崇健拍真人騷 言談間流露不捨 回答復合機會哽咽：我害怕
李施嬅2021年公開與星級健身教練男友車崇健訂婚，不過遲遲未有婚期。今年2月突於社交平台宣布二人已於2個月前結束8年半感情，希望大家可以畀佢哋私隱空間嘅同時不忘保護舊愛，寫道：「尤其是圈外人的他，感謝。」事隔數月，李施嬅PO出多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，寫道：「好多人都在土耳其拍婚紗照，紀錄愛的一刻。」傳出與前未婚夫復合消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
6年婚姻破裂！韓星Clara宣布同企業家老公離婚
【on.cc東網專訊】曾演出韓劇《急診男女》的39歲索爆韓星Clara（李成敏），近年專注內地發展，早前更有份參演內地劇《七根心簡》，進一步招攬大批劇迷。而她於2019年初升呢人妻，閃嫁較她年長兩歲的美國韓裔企業家，今日突然透過事務所宣布離婚，透露雙方已於今年8東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
巨塔之后 ｜ 蔣家旻笑言拍《巨塔之后》「每一幕都是Fashion Show」
《巨塔之后》劇組為突顯角色豪門氣派，在角色造型設計上可謂落足心思。早前宣萱、陳煒、吳若希及劉佩玥先後以不同華麗裝扮登場已引發熱議及好評Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 1 天前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖 網讚：根本真人版芭比！
當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan wi...styletc ・ 1 天前
葉念琛出PO欲尋睇《獨家試愛》試片「翻版阿嬌」：冇佢唔會有之後嘅「阿寶」
導演葉念琛曾創作出唔少經典作品，例如《十分愛》、《獨家試愛》及《 紀念日》，係唔少80及90後嘅集體回憶。今年係葉導執導第20年，噚日佢喺社交網站出PO尋找一位20年前喺《獨家試愛》試片現場落淚嘅女學生，呢位似阿嬌嘅女學生長頭髮嬌小，仲話如果冇佢，可能「葉念琛式愛情電影」唔會存在。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 宣萱隨緣看待感情 見證古天樂由少說話欠自信到今日成就
宣萱最近頻頻亮相，不單在電視劇《巨塔之后》中見到，一段舊片亦在網絡界被翻炒，片中年輕的她勇敢挑戰無綫高層，宣萱Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
37歲梁洛施傳有愛情滋潤狀態Fit爆 運動裝曬零贅肉身材唔似三子之母
37歲梁洛施（Isabella）早年簽約英皇娛樂，曾發行5張專輯，慢慢轉型至演員，曾拍攝《蟲不知》、《伊莎貝拉》、《妄想》及《刺青》等多部電影，2007年憑《伊莎貝拉》提名香港電影金像獎「最佳女主角」，不過梁洛施於事業爆發期之時選擇解約，為李澤楷生子。2009年，梁洛施為李澤楷誕下兒子李長治，當時佢僅21歲；翌年再誕下一對孖仔李長亨、李長軒，二人關係卻於2011年結束。不過，梁洛施曾於接受《魯豫有約》訪問期間提及自己完全冇後悔，因為當時嘅自己的確好愛對方，當遇到一個好愛嘅男人，就會想要有小朋友。對於與李澤楷嘅分開，梁洛施難過不已，直至2018年先完全走出情傷，慢慢回歸工作。事到今日，梁洛施亦有指已再次搵到幸褔。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王菲《巨塔》出場26秒搶盡Fo 成「御用青年版女主角」
【on.cc東網專訊】前港姐王菲憑「樣靚身材正」，成為許多人心目中的女神，而近日她在熱播劇《巨塔之后》中飾演宣萱年輕版，雖然出場畫面只有26秒，但學生妹造型的牛仔短褲look已吸獲一眾網友注意，大讚：「好有少女感」、「這身造型朝氣十足」，更獲網民封為「御用青年版東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
雙紅會·啟德｜謝拉特、里奧費迪南現身沙田見球迷 港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】利物浦神奇隊長謝拉特、曼聯名宿里奧費迪南、金球獎得主奧雲及多位英超名宿訪港，將於本周六在啟德體育園「雙紅會」獻技，重現經典紅軍對紅魔大戰。賽事更邀請到現任港隊主教練韋斯活披甲，以及6位港隊傳奇球員包括陳肇麒及陳偉豪等作後備，另類升級變三紅會，紅衫球迷勢坐爆啟德。謝拉特接受《Yahoo新聞》提問時笑言入陣紅軍的港隊傳奇，實力比加盟紅魔的更勝一籌。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
發文認心臟衰竭 郭碧婷父親被傳病危
[NOWnews今日新聞]香港影視大亨向華強妻子「向太」陳嵐，近日在社群分享與兒媳郭碧婷的互動，本意想稱讚媳婦兼顧孝道與家庭，選擇台北香港兩地跑，沒想到營銷號卻解讀成郭父病危，想多花時間陪伴，在網上引...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 1 天前