金式森林 | 盤點劇中六大必睇位 陳星妤遭打歪鼻兼一再苛索掀熱話

由無綫與騰訊聯合出品，林志華監製、麥世龍、鄭成武編審的台慶劇《金式森林》，將於今晚（13日）起、逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等。

未開播已經熱話滿滿的台慶劇《金式森林》，除了三屆視帝郭晉安VS影后羅蘭的法庭惡鬥戲、安仔與陳曉華的忘年戀、及有「TVB之寶」羅蘭姐可愛加持成為焦點，劇集還有另外三大必睇位，第一是加入了近年新興的「家族辦公室」元素；第二是緊貼社會各式熱話帶來貼地感，當中圍繞方家二少奶譚嘉欣（陳星妤飾）的「名媛訓練班」事件，在內地播出期間引發了連串熱議，網民除好奇譚嘉欣角色是否有原型外、更有網民就相關議題進行「金式森林在影射誰」的投票，話題性十足。另無綫小花何依婷、陳星妤、莊子璇及郭柏妍在劇中的靚靚造型，亦是賞心悅目的賣點。

羅子溢人設勁屈機

就以上六大必睇位，推出連串預熱宣傳短片！先說以羅子溢劇中角色高深為主線的「家族辦公室」宣傳片。原本是年青有為律師的高深，因遭前度鄺善荃（何依婷）派帽而與方學禮（何廣沛飾）發生衝突，最終因傷人被吊銷律師牌。幾經努力，高深爬得比以往更高成為「家族辦公室」領頭羊，經常周旋於不同富豪之間辦事的他，上至天文下至地理無事不曉，人設屈機。最終高深獲方仰天（郭晉安飾）賞識掌管方家財政大權，高深亦藉此向何依婷及何廣沛有仇報仇，有型又強絕的態度、配以話題十足的「有色眼鏡」，令子溢成功憑高深一角人氣急升、獲讚演技與顏值俱增：「高深是不是整部戲都戴着有色眼鏡看人」、「原來子溢冷靜的時候這麼帥」、「感覺謙謙（子溢）要熬出頭了，整部劇最帥」、「深深愛上高深」、「好帥喲，救命」。

至於以譚嘉欣故事做主線的「名媛訓練班」宣傳片，陳星妤除一來就被江嘉敏打歪鼻兼出言奚落外，宣傳片還揭出陳星妤是醜小鴨的過去。幾經艱辛擺脫醜小鴨命運的她，憑藉「名媛訓練班」話事人的悉心栽培終贏得方學勤（陳浚霆飾）垂青成為方家二少女，豈料因為話事人的貪得無厭一再苛索揞口費，為陳星妤帶來連場惡夢…對於陳星妤被打歪鼻兼被無限勒索，網民大呼過癮，並大讚《金式》是「下飯神劇」：「是否真實故事改編」、「金式森林也太敢拍了」、「金式很多劇情都是跟緊時事」、「港劇很跟緊熱點」、「搞到我想追劇了」。

盤點劇中六大必睇位 陳星妤遭打歪鼻兼一再苛索掀熱話

