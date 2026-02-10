金惠允有望拍《解憂雜貨店》！邊佑錫北京吸金吸引粉絲圍觀

【on.cc東網專訊】前年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫，昨日（9日）下午出發前往北京，現身機場時戴口罩的他向記者透露患上感冒，晚上他便現身北京三里屯出席時裝品牌的店舖開幕活動，吸引大批粉絲聚集在店外圍觀，邊佑錫穿上深灰色西裝和紅色上衣，狀態似乎比下午時好，問他最想在北京品嘗甚麼美食？他說：「畢竟來到北京，我想吃北京填鴨。」而邊佑錫離開店舖時親切地向粉絲揮手打招呼，相當友善。

另外，與邊佑錫合演《背》劇的女星金惠允今日（10日）傳出有望在改編自日本著名小說《解憂雜貨店》的韓劇中擔任女主角，消息指韓版《解》劇大約有10集，現時正值選角階段，有機會在串流平台公開，男星李彩玟早前亦獲斟拍攝該劇。而金惠允所屬事務所表示《解》劇是其中一部收到邀請並正考慮中的作品。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】