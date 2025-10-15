不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
金星進入天秤座，「最旺桃花星座」是這3位！真正的魅力，也許是懂得讓彼此都舒服的個性｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
10月14日至11月7日，是金星進入天秤座的日子。這陣子是大家展現真正的魅力好時機，至於什麼是「真正魅力」呢？也許是懂得讓彼此都舒服的個性、感覺與關係吧！來看看這期間最有桃花運星座是誰！
10月星座運勢：
最有桃花運星座 (14/10 - 7/11)：天秤、水瓶、白羊
🥂提升和諧、平衡、美感的需求
金星由樸實無華的處女，進入到自己的家園天秤座，能將金星發揮最好的狀態。在人際關係上，氣氛會變得更圓融及講禮貌，也更在意在他人眼中的自己，希望自己容易成為社交場合的焦點，但同時也可能過度討好或迴避衝突，或變得過度壓抑。但金星在廟旺的位置，令人與人的關係變得舒服自在，就是最大魅力。這段期間會別有想展現魅力，希望更容易吸引別人的注意或發展曖昧。
🥂審美與品味
這段時間在審美上觸角會有所提升，可能更想「打理自己」，無論是外貌、衣著還是社交形象，都希望更優雅動人，文質彬彬。由於天秤強調「平衡」，在審美時對不協調或粗糙的事物會變得更難忍受，希望一切變得平整、均稱。
🥂選擇困難症
天秤追求平衡，所以金星在此會讓你更傾向理性思考與權衡，優點是能看到多方觀點，處事更客觀、抽離及分析獨到；但也顯得有「選擇困難症」，容易猶豫不決或依賴他人意見。
🥂財務與合作
金星也與金錢有關，這段時間有利於談合作、簽合約、處理與合作夥伴共享的資源。但要注意若太在意表面和諧，可能在金錢問題上退讓過頭，這成自己損失。
