金星進入處女座容易出現「分手潮」？不再追求浮誇浪漫，感情關係變得挑剔總想斷捨離｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

金星從熱鬧喧嘩的獅子座，走入低調細膩的處女座，影響愛情、吸引力與人際互動，浪漫的氛圍會變得更理性。在感情上可能不再追求浮誇浪漫，而是更看重實際付出、細節與簡約。

🧝‍♀️仔細檢視關係

金星影響愛情觀，處女座習慣將放大鏡檢視一個人，或一段關係，在關係相處上變得挑剔，也審視雙方是否合適，甚至會把對方的生活習慣放大來看。「扣分制」一旦實行，慢慢可能認為很多事都看不順眼，倒不如斷捨離。所以在這段日子，有利於看清一個人或關係，導致分手的機會也提高。

🧝‍♀️用服務表達愛

在表達愛時，不再是轟轟烈烈的誓言或戲劇化的浪漫，而是透過實際行動和細心服務來表達愛。例如：為伴侶準備健康的食物、幫忙整理雜亂的家居、注意到對方的小需求並默默處理好（例如記得對方太忙，沒有買生活用品、忘記替寵物買最愛零食等等非常細碎的事情），將愛存在於「細節」中。

🧝‍♀️理性分析過度批評

處理關係時會以理性分析，試圖「優化」關係。但這可能導致缺乏情感交流，讓伴侶覺得你像是在進行工作檢討，而不是談感情。需要提醒自己「人非聖賢，孰能無過」，接納不完美。

🧝‍♀️崇尚極簡與實用

與其追求華麗的裝飾，更欣賞乾淨的線條、功能性強的設計和「少即是多」的哲學。可能會開始斷捨離，整理衣櫃和居住空間。寧願買一件高品質、耐用的基本款，也不要十件Fast fashion。

🧝‍♀️優化工作流程

變得更想整理辦公檯、簡化工作流程、讓團隊合作更順暢有效率，做事追求條理。也有望透過技能服務別人，幫助同事解決細節上的小問題，或運用專業技能讓個案更完美，這種服務精神也有助贏得好人緣。

🧝‍♀️學會欣賞「不完美」

試著看到整體，而不是只專注在瑕疵上，注意人際關係會因不完美而真實。在表達愛時，要懂得加上「表達」，在為對方做事的同時，別忘了告訴對方因為在乎才會這樣做，將行動與情感連結起來。

