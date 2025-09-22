中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
金星進入處女座容易出現「分手潮」？不再追求浮誇浪漫，感情關係變得挑剔總想斷捨離｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
金星從熱鬧喧嘩的獅子座，走入低調細膩的處女座，影響愛情、吸引力與人際互動，浪漫的氛圍會變得更理性。在感情上可能不再追求浮誇浪漫，而是更看重實際付出、細節與簡約。
🧝♀️仔細檢視關係
金星影響愛情觀，處女座習慣將放大鏡檢視一個人，或一段關係，在關係相處上變得挑剔，也審視雙方是否合適，甚至會把對方的生活習慣放大來看。「扣分制」一旦實行，慢慢可能認為很多事都看不順眼，倒不如斷捨離。所以在這段日子，有利於看清一個人或關係，導致分手的機會也提高。
🧝♀️用服務表達愛
在表達愛時，不再是轟轟烈烈的誓言或戲劇化的浪漫，而是透過實際行動和細心服務來表達愛。例如：為伴侶準備健康的食物、幫忙整理雜亂的家居、注意到對方的小需求並默默處理好（例如記得對方太忙，沒有買生活用品、忘記替寵物買最愛零食等等非常細碎的事情），將愛存在於「細節」中。
🧝♀️理性分析過度批評
處理關係時會以理性分析，試圖「優化」關係。但這可能導致缺乏情感交流，讓伴侶覺得你像是在進行工作檢討，而不是談感情。需要提醒自己「人非聖賢，孰能無過」，接納不完美。
🧝♀️崇尚極簡與實用
與其追求華麗的裝飾，更欣賞乾淨的線條、功能性強的設計和「少即是多」的哲學。可能會開始斷捨離，整理衣櫃和居住空間。寧願買一件高品質、耐用的基本款，也不要十件Fast fashion。
🧝♀️優化工作流程
變得更想整理辦公檯、簡化工作流程、讓團隊合作更順暢有效率，做事追求條理。也有望透過技能服務別人，幫助同事解決細節上的小問題，或運用專業技能讓個案更完美，這種服務精神也有助贏得好人緣。
🧝♀️學會欣賞「不完美」
試著看到整體，而不是只專注在瑕疵上，注意人際關係會因不完美而真實。在表達愛時，要懂得加上「表達」，在為對方做事的同時，別忘了告訴對方因為在乎才會這樣做，將行動與情感連結起來。
專欄相關文章：
水星進入天秤座！社交活動變多是好兆頭？拓展人脈圈，解密星象影響人際關係4個重點｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
處女座生日快樂！專注分析提升效率，覺得被利用就要Say No｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
水逆過後還是很卡、壓力爆煲，原來是火星進入天秤座！風火星象結合情緒易急躁｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
時隔4年接綜藝！孫其君分手郭雪芙後陷低潮
[NOWnews今日新聞]37歲男星孫其君曾傳過多次緋聞，還一度傳出對郭雪芙求婚成功，但遭到女方否認。而在2022年孫其君因遭爆私接工作被經紀人抓包，淡出演藝圈，直到今年接下實境秀《九條好漢在一班》才...今日新聞 娛樂 ・ 6 小時前
單身久了，是寂寞還是選擇？獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇｜周靈山《只在你心頭》
獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇，更是一種對自己最大的誠實。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「AI婆婆」Granny Spills的「愛情毒雞湯」：給20個男人各一次機會，都不要給同一個男人20次機會｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
一位「婆婆」悄然登場，她不是真人，而是AI生成的虛擬角色——Granny Spills。她以一口濃厚的美國南方口音，配上皺紋滿布的笑臉，在Instagram和TikTok上「spill the tea」（意指八卦或分享秘密），給年輕人傳授愛情智慧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
不只大牌才好用！這些低調系香氛保養品牌海外也很紅：「聖朵波緹」「KORRES」「ANOTHER LAND」妳聽過嗎？
法式優雅代表：聖朵波緹Senteur et Beauté來自法國普羅旺斯的聖朵波緹，這次直接在台北統一時代百貨快閃登場，讓妳可以「看得到、聞得到、玩得到」香氛體驗！聖朵波緹最紅的就是被稱為「白色黃金」的驢奶系列，柔和乳香中帶著天然草本氣息，擦在身上不只保濕修復，還自帶一種...styletc ・ 1 天前
Doja Cat演繹「食唇膏」短片爆紅，原來是為了揭曉成為M·A·C品牌大使
MTV 音樂錄影帶大獎（VMAs）這個歐美界樂壇盛事日前完滿結束。大家都在留得獎名單外，紅地毯上 Doja Cat 當住鏡頭大膽地「吃掉唇膏」短片隨即洗版！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中大醫院兩主管涉詐騙院方被捕 行政總裁鍾健禮：收入與工作量不相稱｜Yahoo
中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
原來轉季會容易脫髮？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家食療方法幫助預防轉季脫髮問題。醫言窈窕 ・ 1 天前
34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開
金高銀保養技巧：面膜密集修護法金高銀曾在KBS節目《Happy Together》中分享因為拍戲工作太忙碌，皮膚也跟著開始暗沉、無光，她就會用天天敷面膜來幫肌膚迅速補水，達到一個幫皮膚快速充電的效果，「面膜密集修護法」她一個月會使用一次，一次執行一週，可以選擇溫和保濕成分...styletc ・ 1 天前
黑朱古力有效逆轉脂肪肝、降血糖？日本肝臟專家以案例揭真相：每天吃5小塊即可？
當許多人把朱古力視為「發胖元兇」時，有研究指朱古力竟可以守護肝臟健康與穩定血糖。聽起來是不是不太真實？然而這卻是被臨床案例證實了的事實。根據日本醫師的觀察，適量攝取黑朱古力確實能在短短一個月間改善脂肪肝數值，甚至能抗氧化、抑制食慾、平穩血糖，以下即揭開黑朱古力逆轉脂肪肝的真相。Yahoo Style HK ・ 1 天前
泡麵控注意！醫師教3招「健康吃法」 第一步90%的人都做錯了！
首先，很多人最容易忽略的就是「第一道湯水要倒掉」！泡麵在沖泡過程中，麵體上的油脂與部分鈉含量會溶在第一次的熱水裡，如果直接吃下肚，等於把多餘的鹽分和油脂全都喝光光…，建議把第一道水倒掉再重新加熱水，不但能降低鈉與油脂的攝取，也能讓麵條更清爽。除了換水這招，...styletc ・ 1 天前
澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有$1優惠價加購自助餐/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位
室內水上樂園不分四季，都可以入場暢玩！KKday推出澳門新濠影匯水上樂園優惠，2人同行輸入優惠碼可減$488，原價$1,040起，折後$552，除開每人只要$276，相當抵玩！提提大家，由即日起至10月31日，澳門新濠影匯水上樂園邀來反斗奇兵跟大家玩水降溫，8大獨家打卡點遍佈室內及戶外園區，包括6米高巨型胡迪及巴斯光年，以及放了5,000個Toy Story主題波波的漂浮河流，記得把握機會啦。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
迪士尼在逃公主本人！徐玄TMA典禮絕美造型封神，韓網友盛讚：美到令人窒息
徐玄紅毯銀白色禮服造型宛如冰雪女王步上紅毯時，徐玄選擇了一襲銀白色的平口馬甲式蓬紗裙。這套禮服的設計極具巧思，上半身緊身的馬甲剪裁，完美勾勒出她纖細的腰肢與令人稱羨的「直角肩」；下半身的裙擺則佈滿了細密的亮片與鑽飾，在鎂光燈的照耀下，宛如夜空中的璀璨星河...styletc ・ 15 小時前
梁朝偉、楊紫瓊都加持「Moynat x Labubu」夢幻聯名10月登場，盲盒界巨頭十週年攜手法國百年老牌系列
長耳朵、九顆尖牙，臉上總掛著調皮微笑的 Labubu ，這隻由香港藝術家創造出來的小怪獸正式踏入精品世界。適逢 Labubu 誕生十週年，與法國百年皮具品牌 Moynat 宣布與創作者龍家昇（Kasing Lung）攜手推出限量聯乘系列。消息一出， BLACKPINK 成員 Lisa 隨即在 Instagram 分享手挽新包的照片，而品牌更找來奧斯卡影后楊紫瓊、金像獎影帝梁朝偉擔任形象大使，星光熠熠的陣容讓這次合作成為今秋最受矚目的時尚話題。Yahoo Style HK ・ 1 天前
NBA｜奧拉祖雲囝囝掘起 夢步再現江湖？
NBA名人堂球星奧拉祖雲在籃底步法獨步天下，因此外號「大夢」。佢兒子阿薩斯·奧拉祖雲加盟史丹福大學，應該明年會加入NBA選秀，到時有機會睇下佢學到老爸幾多成真傳。Yahoo 體育 ・ 1 天前
2025星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2025來臨，各位準備好迎接挑戰了嗎？2025年會是充滿創新、改革的一年，特別在科技發展、網路世界、太空工業等領域，都會有劃時代的改變。想知自己的星座運勢，為你整合2025年12星座運勢懶人包，祝各位2025年事事順利，心想事成！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
寬版牛仔褲被封「神褲」 跟Jennie、Karina、CORTIS學習穿搭技巧！63折起入手高CP值寬版「神褲」
近年，「鬆弛感」成為主流審美，時尚圈早已悄悄從緊繃束縛的輪廓，轉向更自由、更具包容性的剪裁。其中，寬版牛仔褲便是最受歡迎的單品之一，成為了新一代「神褲」，不僅修飾腿型，還能悄悄拉長身材比例！Yahoo Style HK ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 21 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前