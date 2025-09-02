《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
金正恩乘坐專列往中國｜宜家中國推廣 150 款「更低價格產品」｜黃子華慶祝 65 歲生日疑似新女友曝光｜9 月 2 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 2 日（週二）。明日本港大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部雷暴；日間間中有陽光並酷熱，市區最高約 34 度，新界再高一兩度；最高紫外線指數約 11，屬極高。展望隨後兩三日大致天晴、持續酷熱，下週初驟雨增多。
【今日重點新聞】
金正恩乘坐專列往中國 出席抗日戰爭勝利 80 周年活動 外界關注朝中俄三國會否私下會晤｜Yahoo
【Yahoo 新聞】北京明日（ 3 日）舉行抗戰勝利 80 周年紀念活動。北韓證實金正恩已於 9 月 1 日乘專列啟程，今晨入境中國，預料上午抵北京，外務相崔善姬等隨行，官媒公開專列會議室照。此行為其上任後第 5 度訪華，料獲高規格招待，或入住釣魚台，並可能分別與習近平、普京會面。活動有 26 國領袖出席，亦是金執政 14 年來首次出席大型多邊場合，外界關注朝中俄領袖是否私下會晤。報道並提及綠色防彈專列被稱為「移動堡壘」，時速約 60 公里，赴京需約 20 小時。
特朗普迎 60 萬中國學生 回應 MAGA 派批評：拒入境是侮辱 中國正付我們數億美元｜Yahoo
【Yahoo 新聞】美國總統特朗普稱未來 2 年允許 60 萬名中國學生赴美，形容對有華生在美就讀感「榮幸」，引發 MAGA 派反彈。他在《每日來電》訪問表示，拒絕中國學生入境是對國家的侮辱，指許多中小型大學依賴國際生帶來經濟收益，又稱與習近平關係良好，「中國付給我們數億美元」。有霍士主持抨擊此舉等同「美國孩子失去的 60 萬個機會」。
將軍澳醫院醫生洩病人資料｜病人組織批醫管局「種下禍根」林哲玄：為保護他人才算吹哨｜Yahoo
【Yahoo 新聞】將軍澳醫院兩名顧問醫生因不誠實使用電腦被捕，涉未經授權閱覽及向第三方洩露病人資料，匿名指控手術失誤。醫管局管治委員會成員林哲玄指，直接向病人家屬批評涉事醫生做法不當；若為伸張正義及保護他人方屬吹哨，否則應循程序向上級反映，並強調病人私隱是不可觸碰的紅線。病人組織關注事件反映「敢言文化」落實仍有距離。
【今日重點財經新聞】
夫婦月入 10 萬竟屬「負資產」？港媽列開支嘆：真香港最底層｜網上熱話
【am730】一名港媽在 Threads 指與丈夫月入合共 10 萬元，但受供樓、育兒、僱傭及家用等支出壓力所困，自稱「真香港最底層」。她列出每月開支：供樓連雜費約 3.5 萬、子女學費與興趣班 8,000 元、外傭 5,000 元、雙方父母家用 1 萬元，稅項每年約 5 萬元，扣除後每月僅餘約 2.2 萬元。帖文引發兩極反應：有人指多屬自選開支；亦有人同情中產缺乏支援的壓力。
宜家中國 2026 財年據報擬斥 1.6 億人幣推廣 150 款「更低價格產品」｜AASTOCKS
【AASTOCKS】內媒指宜家中國啟動 2026 財年計劃，擬投資 1.6 億人民幣（約 1.7 億元）聚焦 150 款更低價格產品，當中 70% 投資投向暢銷品；過去兩個財年累計已投放 6.73 億元人民幣。同期將推出逾 1,600 件新品及 23 個系列，並擴展面積數百平方米的「設計訂購中心」，以更小規模貼近社區。
鱷王批特朗普專制統治 預言美債 3 年內「心臟病發」｜am730
【am730】橋水創辦人達里奧在《金融時報》訪問中稱，美國在特朗普執政下政治走向類似 1930 年代的專制化，投資者因畏懼而噤聲；他警告美國長年財赤或引發「債務心臟病」，約 3 年內（誤差 1 至 2 年）。他憂慮中央銀行獨立性受壓，市場對美元與通脹錨定的信心受損，資金或自美債轉向黃金避險。
【今日重點娛樂新聞】
黃子華慶祝 65 歲生日被後生女攬實合照 疑似新女友係劇場演員黃呈欣？｜Yahoo 娛樂圈
【Yahoo 娛樂圈】劉嘉玲於社交平台分享為黃子華慶生合照，多位劇場界好友到賀。相中見一女子自後攬實壽星，引發網民猜測對方為劇場人黃呈欣；兩人曾於 2011 年合演舞台劇《咁愛咁做》，被指志趣相投。黃呈欣為藝君子劇團藝術總監，亦曾參與 MV 與電影演出。
Yahoo娛樂圈 ｜Soler專訪 當年退出全因「冇人聽我哋」 如今復出卻獲支持「起碼出嚟呢一剎那畀到少少回憶大家」｜Yahoo 娛樂圈
【Yahoo 娛樂圈】Soler 兄弟 Julio、Dino 以新歌〈翻天覆地〉與澳門演唱會正式回歸。兩人談及從爆紅到沉寂的心路，指年輕時設想過高，如今看淡名利；即使髮絲花白，仍盼以作品帶回歌迷回憶，形容「出嚟呢一剎那」已感滿足。
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相｜Yahoo 娛樂圈
【Yahoo 娛樂圈】胡定欣與醫生男友陳健華（ Akin ）近月多次被拍得同框。近日二人現身袁偉豪於潮州的音樂會，影片流出後，網民大讚男方身型高大、與胡定欣「有夫妻相」。資料指 Akin 為外科醫生，曾任公院、轉投私營，亦曾加入無國界醫生赴海外工作；胡定欣稱現時相處愉快，婚事日後再作打算。
