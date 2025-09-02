新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
金正恩乘坐專列往中國 出席抗日戰爭勝利 80 周年活動 外界關注朝中俄三國會否私下會晤｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北京明日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。北韓證實，領袖金正恩周一（1 日）已經搭乘專列火車啟程前往中國出席活動。金正恩今次前往中國，由外務相崔善姬等人陪同，官媒《朝中社》亦公開圖片，金正恩與團隊一同坐在專列內的會議室。
另一官媒《勞動新聞》報道，金正恩的專列會在今日（2 日）凌晨進入中國境內，預料在今早抵達北京。
今次是金正恩自上任以來第 5 次訪問中國，外界預料他抵達北京後將獲高規格接待，前往釣魚台國賓館，並有機會分別與國家主席習近平及俄羅斯總統普京舉行會談。
明日舉行的紀念活動，將有 26 個國家領袖到場，亦是金正恩執政 14 年以來，首次出席大型多邊國際場合，外界關注北韓、中國及俄羅斯領袖會否有私下會晤，象徵三國戰略關係的新階段。
綠色防彈專列被形容「移動堡壘」
北韓領導人以專列火車外訪的傳統，已經有數十年歷史。《韓聯社》過往形容，這列綠色的專用火車以防彈裝甲製成，為一座「移動堡壘」，不過速度不高，時速僅 60 公里，因此前往北京亦需要 20 小時。
金正恩的父親金正日據報因為害怕坐飛機，因此一直搭火車遠行，不過金正恩則各有乘坐火車和飛機的紀錄：2018 年，金正恩曾乘坐飛機往新加坡，與特朗普會晤；同年他亦曾經飛到大連，與國家主席習近平見面。
