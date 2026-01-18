金正恩向華發送賀年卡 與多國領導人綑綁報道

【on.cc東網專訊】北韓官媒朝中社周日（18日）報道，領袖金正恩向中國等多國領導人發送了賀年卡，當中內容並未對外公開，跟金正恩與俄羅斯總統普京互致賀信並詳細公開內容的做法形成鮮明對比。

南韓傳媒指出，朝中社介紹收件人時，雖然中國列在首位，但報道僅簡要提到金正恩向包括越南、新加坡、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、阿塞拜疆、印尼、白羅斯、阿爾及利亞等國家領導人一併發送賀年卡的事實，與多國綑綁報道，未作進一步詳述。

金正恩也向俄羅斯第一大黨統一俄羅斯黨主席、俄羅斯21世紀管弦樂團團長等人士發送了賀年卡。外界曾認為中朝關係以去年在北京舉行的中朝首腦會談為契機出現恢復迹象，但從此次賀年卡互換的報道方式及與朝俄互動對比來看，中朝雙邊關係相較一年前並無明顯變化。

