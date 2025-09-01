金正恩將出席中國九三閱兵 重點一次掌握

（法新社首爾1日電） 北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）預計本週造訪中國參加九三閱兵，這是他罕見的出國行程，將有機會與中國國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭會面。

專家分析，金正恩期盼透過此次行程與平壤兩大盟友的關係邁向「正式化」，以進一步在國際舞台扮演更重要的角色。法新社以下整理他本次訪中重點。

●事件背景

中國將於9月3日舉行閱兵，紀念日本在第二次世界大戰投降80週年（終戰80週年）。

包含金正恩和蒲亭（Vladimir Putin）在內共26國元首受邀出席，將是他們2人首次與習近平同台亮相。

前美國中央情報局（CIA）分析家、地緣政治風險顧問金洙（Soo Kim，音譯）認為，金正恩與蒲亭出席這場活動，「對外正式展現中國、俄羅斯及北韓的三邊關係」。

她說道：「還有什麼比這個場合這更能給世人，尤其是美國、日本及南韓一個視覺訊號，表明這正是美日韓即將要面對的三邊聯盟？」

●此行意味什麼？

擁核的北韓與俄羅斯本來就是傳統盟友，自蒲亭2022年對烏克蘭發動全面入侵後，兩國關係更加緊密，金正恩甚至調度武器和數千名軍人支援俄羅斯作戰。

金洙指出：「這不僅讓金正恩實際上贏得蒲亭好感，還強化了金正恩的國際地位。」她也說，透過強化與俄羅斯軍事合作，金正恩得以「擺脫」北韓長期遭聯合國（UN）制裁，導致國家被孤立的情況。

首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）校長梁茂進（Yang Moo-jin）告訴法新社，金正恩此行「意味他想在擴大接觸莫斯科後，再次改善平壤與北京的關係」。

他說：「由於蒲亭也會出席，這場活動展現北韓、中國與俄羅斯的社會主義陣線，平壤希望在這個三邊框架中扮演要角。」

●金正恩的盤算

金正恩自2018年起曾短暫躍上國際舞台，包括與美國總統川普（Donald Trump）及前南韓總統文在寅（Moon Jae-in）數度會面。

自2019年金正恩與川普在越南舉行的一場「川金會」以無協議收場後，金正恩便淡出國際場合。

首爾世宗研究所北韓研究中心主任鄭相昌（Sejong Institute）指出，金正恩此次訪中，可能意味「金正恩像他祖父金日成（Kim Il Sung）一樣…接下來將更積極投入外交事務」。

他補充說，這是務實之舉，考慮到北韓高度依賴外援，「中國的支持對平壤至關重要」。

●川普因素

另外，川普也正加快腳步，積極斡旋俄烏和平進程。

川普曾3度與金正恩會面，並公開表明希望2人未來有機會再見面。

挪威奧斯陸大學（University of Oslo）韓國研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）認為，蒲亭也許能「成為金正恩與川普的關鍵溝通橋梁」。

●後續影響

南韓慶南大學遠東研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，若金正恩此行順利，將有助他未來取得更多外交勝利。

他指出，這可能成為習近平於10月北韓慶祝重要紀念日時「回訪」平壤的契機，屆時金正恩勢必把握機會在國內做政治宣傳。

林乙哲也說：「若金正恩能爭取習近平到訪，將大幅提升北韓政權的國際地位。」