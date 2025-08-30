金正恩將訪華 韓媒料乘專列出行

【on.cc東網專訊】北韓領袖金正恩將於下周三（9月3日）出席在北京舉行的抗戰勝利80周年紀念活動，是他時隔6年再次訪華，亦是他首次出席多邊外交場合。北韓領袖甚少外訪，金正恩的出行工具引發關注，韓媒猜測他選擇專列的可能性較大。

金正恩自執政以來共訪華4次，2018年3月和2019年1月乘專列出行，行程均為期4天。2018年5月和6月則乘專機「蒼鷹一號」赴華，行程各為兩天。除了在執政初期，金正恩近年外訪幾乎沒有使用專機，2018年到新加坡出席美朝峰會時也是借用中國飛機，這或與蒼鷹一號過於老舊有關，而目前沒有北韓配備新專機的消息。

同時，金正恩乘專列訪華的話會途徑中國丹東某酒店，該酒店已暫停接待外國旅客，它以往在金正恩訪華前後亦有類似安排。根據上述考量，金正恩再次乘專列訪華的可能性較大。

