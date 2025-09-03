金正恩愛女現身北京 首在全球舞台登場

（法新社首爾3日電） 北韓官媒公布的影像顯示，北韓國家領導人金正恩昨天偕愛女及潛在接班人金朱愛抵達中國，以出席今天在北京舉行的盛大閱兵儀式。

專家認為這是金氏家族深思熟慮的安排，主要是讓金朱愛（Kim Ju Ae，音譯）在重大國際場合曝光。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）告訴法新，這不是單純的家庭旅遊，而是「繼承人首次亮相」。

林乙哲表示：「過去的前例顯示，（北韓）繼承人透過出訪中國或參與國際活動，從社會主義強權獲得合法性以鞏固其地位，這已形成一種模式。」

南韓國家情報院（NIS）去年首次承認，金朱愛可能是下一任接班人。