金正恩發表新年談話 讚揚海外作戰部隊

（法新社首爾1日電） 北韓官媒報導，北韓領導人金正恩今天發表新年賀詞，讚揚在「異鄉」作戰的部隊，同時強調平壤與俄羅斯的同盟關係。

金正恩在未提及烏克蘭的情況下，向北韓中央通信社（KCNA）所稱的「海外作戰部隊」人員發表談話，恭賀他們「英勇地」捍衛國家榮譽，並指示他們要「保持勇敢」。

北韓中央通信社報導，金正恩說：「當全國都沉浸在迎接新年的喜慶氛圍時，我更加思念你們，你們此時此刻仍在異鄉戰場上英勇作戰，仍忠實執行祖國命令。」

廣告 廣告

金正恩在致詞時表示：「你們的背後，有平壤與莫斯科作為後盾。」

根據南韓與西方情報機構說法，北韓已派遣數以千計的官兵支援俄羅斯對烏克蘭長達近4年的侵略行動。南韓估計，至少有600名軍人喪命，另有數千人受傷。

分析人士說，俄羅斯提供北韓資金援助、軍事技術及糧食與能源供應作為回報。

金正恩讚揚官兵強化了與俄羅斯「堅不可摧的同盟」，並呼籲他們「為兄弟般的俄羅斯人民而戰」。