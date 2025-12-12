宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
金正恩矢言整頓紀律偏差 稱許北韓援俄士兵表現
（法新社首爾12日電） 北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）矢言要徹底根除「紀律偏差」的貪腐惡習，他並讚揚部隊參加俄羅斯對烏克蘭戰爭的表現。
北韓勞動黨第8屆中央委員會第13次擴大全會昨天閉幕，在為期3天的會議中，討論未來重點政策，以及勞動黨即將召開的第9次全國代表大會籌備工作。
「北韓中央通信社」（KCNA）報導，金正恩在昨天會議結束時譴責部分官員「錯誤的思想觀點，以及消極且不負責任的工作態度」；他並點出必須糾正的缺失和惡習。
法新社報導，北韓官媒並未進一步說明細節，只提到黨內近期出現許多「紀律偏差」，而這是行賄腐敗的婉轉說法。
金正恩針對與俄羅斯並肩作戰、前往烏克蘭前線的北韓士兵表示讚許。根據南韓方面的估算，至少有600名北韓軍人在俄烏戰場上陣亡，並有數千人受傷。
分析人士指出，作為派兵參戰的交換，平壤正從俄羅斯獲得經濟援助、軍事技術以及糧食與能源等物資。（編譯：紀錦玲）
紹伊古警告：莫斯科不會對日本好戰軍事政策置之不理
塔斯社引述正在訪問越南的俄羅斯安全會議秘書紹伊古警告，俄方不會對日本的好戰軍事政策及在俄羅斯邊境附近舉行的軍事演習，置之不理。 紹伊古指，日本近期持續不斷的挑釁行為，在相當短的時間內，從一個不被允許擁有軍隊的國家，發展到日本首相高市早苗呼籲將防衛開支提高到國內生產總值2%的國家，反映日本正一步步向北約標準靠近。一些國家在亞太地區高調舉行軍事演習，有類似北約的軍事聯盟正在亞太地區日益形成，對俄羅斯的安全構成威脅，俄羅斯絕不能袖手旁觀，不能對日本出現新型殺傷性武器的事情置之不理。紹伊古開展亞洲訪問之際，中俄兩軍周二在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航，日本及南韓等表達關注，並提出交涉。美國及日本其後於周三在日本海上空進行聯合演訓。 (ST)#紹伊古 #俄羅斯 #日本 #北約 (ST)infocast ・ 3 小時前
日中圍繞「雷達照射」事件仍各執一詞 美方打破沉默表態
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
外交部：質疑高市早苗完全沒辦法對話
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應提問時指，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，不僅引起中國人民強烈憤慨，日本國內也有愈來愈多客觀理性的反對和批評聲音。infocast ・ 19 小時前
中日外交僵局难解：「誰都不認輸、誰也贏不了」的拉鋸？
Getty Images 11 月初日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」後，中日外交衝突已持續延燒一個月。12月初，這場衝突從經濟文化進一步延伸到軍事領域。日本防衛省指責中國航母艦載機在沖繩島東南方向的國際海域兩度對日本戰機進行有敵意的火控雷達照射。 此事發生在中國航母打擊群於靠近日本的海域進行演練之際。中方承認遼寧號航母編隊在宮古海峽以東海域訓練，強調事先公佈了訓練海空域。中國外交部發言人郭嘉昆12月8日稱此事為「日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域」，指責日方「惡人先告狀」。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
馬查多突現身奧斯陸領諾貝爾和平獎 突破委內瑞拉出境禁令 喬裝避過哨站美軍疑參與︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）過去數月一直行蹤不明，昨日（10 日）突然現身挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。她在深夜於酒店露台向支持者揮手，這是她自一月以來首次公開露面。現年 58 歲的她原本受旅遊禁令限制，並被委內瑞拉政府警告若出境將被視為逃犯，但仍選擇親身赴挪威領獎。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
立法會為候任議員舉行簡介會
【Now新聞台】新一屆立法會任期將於明年一月開始，立法會為候任議員舉行簡介會。 候任議員早上陸續到達立法會會議室，包括「新丁」江旻憓、譚鎮國和姚祖輝等等各界別的連任議員也有到場。據了解，全體90名議員都需要出席閉門舉行的立法會事務簡介會，聽取有關職權及履職機制和利益申報等等，之後會到會議廳觀看宣誓儀式示範，亦會參與迎新午宴。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
墨眾院通過對中國商品加關稅
（法新社墨西哥市10日電） 墨西哥國會眾議院今天不顧北京強烈反彈，表決通過一項措施，將對中國及其他沒跟墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家加徵關稅，法案接下來將送交參議院審議。墨西哥眾議院今天以281票贊成、24票反對的結果通過提案，另有149名議員未參與表決，主張應進一步討論。法新社 ・ 1 天前
聯儲局連續三次減息 鮑威爾稱息口已達中性
美國聯邦儲備局決定連續第三次減息，幅度同樣是0.25厘，聯邦基金利率降至3.5厘至3.75厘之間。Yahoo財經 ・ 1 天前
日媒：日方籲法國謹慎考慮邀請習近平出席G7峰會
七國集團(G7)明年的輪任主席國、法國總統馬克龍，據報計劃邀請非G7成員國的中國國家主席習近平，出席明年6月在法國東部舉行的峰會，而日本據報呼籲法國謹慎考慮。日本《共同社》引述日本政府消息人士指，日方已經向法方表示擔憂，認為若邀請基本價值觀不同的中國參加峰會，將難以展開坦率討論，加上中日近期就日本首相高市早苗的涉台言論而關係轉差，令日方有警惕情緒。日方已向法方表達G7的意義，在於共通點較多的成員進行深入討論。《彭博》早前報道，馬克龍近期已就邀請習近平與會，與部分盟友國家進行磋商。 (ST)#七國集團 #G7 #習近平 #法國 #日本 (ST)infocast ・ 1 天前
宏福苑五級火｜港人提問責訴求被拘控 聯合國人權事務高級專員促撤案｜Yahoo
大埔宏福苑五級火災造成至少 160 人喪生，居民家園被毀，政府調查及跟進工作持續進行。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，對於有港人提出問責和調查火災的訴求，特區政府卻引用嚴苛的國安法例去打壓，表達深切關注。他促請港府撤銷有關案件，指香港的人權狀況出現系統性侵蝕，呼籲當局保障公民空間。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中日關係急凍！高市早苗盼早日見特朗普
日本首相高市早苗的涉台言論引發中日對立，周三（10 日）她在日本眾院預算委員會會議上表示，希望儘快舉行美日領袖會談，此舉被視為意在向北京展現美日團結。鉅亨網 ・ 1 天前
中方指日戰機惡意衝闖雷達搜索範圍 美國批解放軍行為無助和平穩定
中日外交戰持續，最新一輪爭論圍繞解放軍戰機以雷達照射日本戰機。內地央視網頻道《玉淵譚天》昨日（9 日）公開錄音，證明中方曾向日本通報訓練行動。日本防衞大臣小泉進次郎今日（10 日）則回應指，日方當時未獲充分資訊。同時，美國國務院回應指，中國的行為無助於區域的和平穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【價值物語】新門羅主義重臨 投資者繫安全帶
1823年，美國總統門羅（James Monroe）提出，美洲大陸（西半球）與歐洲（東半球）屬兩個不同世界。歐洲衝突你們自己搞掂，美國關起門過自己的太平日子，及後美國一直奉行此一政策，直到兩戰前才改變，但上周美國政府的一紙報告，彷彿宣布其外交政策再次迎來巨大轉變。 歐洲擴軍備政府開支升 上周發布的美國《國家安全戰略》，明確拒絕二戰後建立的美國主導全球觀點，轉而專注美國核心利益，報告猛烈批評歐洲國家對自身國防投入不足，並建議美國優先保護本土和西半球安全，而非繼續將重點放在歐洲。外電報道，五角大樓要求歐洲在2027年前承擔大部分北約防務責任，否則美國可能會退出北約。 二戰後美國不是一直主導世界安全嗎，為何現在要撤出歐洲？一是認為歐洲正面臨「文明消亡」風險，包括移民政策、出生率下降、過度監管、國家認同等問題都令人擔心。二是美國自身也有問題要處理，如打擊區內的販毒集團、將戰略中心回到亞洲等。美國戰略調整更接近選擇性參與，而非全球退縮，故應稱之為「新門羅主義」。 美國撤出歐洲，會帶來什麼影響？首先當然是地緣政治更加緊張。歐洲出現戰略真空，俄羅斯當然希望能填補，在歐洲有更大話語權。歐洲各國擔心俄羅信報財經新聞 ・ 10 小時前
委內瑞拉是否已被其兩大盟友——中俄拋棄？
Jesus Vargas/Getty Images 委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）如今或許會懷疑，誰才是真正的朋友。 曾經堅不可摧的兩大盟友——中國與俄羅斯，如今似乎愈發不可靠。 多年來，這兩個國家在政治、財政及軍事上支持社會主義領導的委內瑞拉政府，這段關係始於馬杜羅的導師及前任總統烏戈·查維斯（Hugo Chávez，烏戈·查維兹）。 然而，專家指出，這種支持如今大多僅停留在象徵性的層面，僅有聲明表態，而非實質性的軍事或財政援助。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
澤連斯基：任何領土讓步應由烏克蘭全民公投決定
烏克蘭總統澤連斯基周四向記者表示，基輔政府已經向美國提交一份經修訂的和平計劃，強調任何領土讓步都需要透過烏克蘭全民公投決定。澤連斯基指，有關經修訂計劃並非最終方案，而是在既有條件下，就烏方收到的信息所作的回應。除了20點計劃，和平框架亦將包括安全保障及重建烏克蘭的協議，美方曾討論過在烏克蘭東部部分地區設立自由經濟區的構想，烏軍將從這些地區撤出，重申領土問題最終應由烏克藺人民決定。澤連斯基另外在一份聲明中表示，他與包括美國國務卿魯比奧、國防部長海格塞斯，以及中東問題特使威特科夫在內的美方高級官員進行了視像通話，討論烏克蘭安全保障問題。澤連斯基指，烏克蘭必須知道，如果俄羅斯在和平協議達成後發動新攻擊，夥伴國將如何應對。華盛頓同意與基輔繼續對話，以就安全保障達成明確共識。美國白宮新聞秘書萊維特表示，威特科夫和美方團隊繼續與烏克蘭和俄羅斯溝通，烏克蘭問題久拖不決，令總統特朗普感到極端受挫。另外，俄羅斯總統普京在克里姆林宮主持會議，指俄軍繼續執行特別軍事行動的各項任務，並在整個前線穩步推進。 (ST)#俄烏戰爭 #澤連斯基 #和平方案 (ST)infocast ・ 3 小時前
美軍扣押委內瑞拉油輪 衝突憂慮升溫
（法新社華盛頓11日電） 白宮今天表示，一艘在委內瑞拉海岸附近被美軍扣押的油輪將被帶往美國港口，兩國之間爆發公開衝突的擔憂也隨之升高。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）向記者談及這艘油輪時表示：「這艘船將被帶往美國港口，美國確實打算扣押這些石油。」法新社 ・ 7 小時前
IMF總裁：中國太大須靠內需成長、出口模式加劇全球貿易緊張
綜合外媒周三 (10 日) 報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 在出訪北京時警告，中國在製造業的主導地位可能加劇全球貿易緊張局勢，敦促北京採取更大行動，將經濟轉向國內消費。她指出，作為全球第二大經濟體，中國規模太大，無法靠出口創造太多成長。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普放行H200被視為美國國安立場的轉向 中國或借勢尋求更大讓步
【彭博】— 美國總統特朗普批准英偉達向中國出售先進晶片的決定，不僅標誌著美國科技政策的轉變，也引發了外界的疑問：為了穩定與習近平的關係，他願意做出多大的讓步。Bloomberg ・ 1 天前
美減息0.25厘 明年料僅降一次 6年首現3票反對 點陣圖揭分歧大
美國聯儲局於香港時間周四凌晨宣布，連續第三次會議減息0.25厘，符合預期，聯邦基金利率目標區間降至介乎3.5厘至3.75厘，但聯邦公開市場委員會（FOMC）以9票贊成對3票反對通過決議，這是2019年以來首次出現3張反對票，反映未來減息之路艱難，當局並維持明年減息一次的預測。投資者對明年的減息預測，由3次降至兩次。信報財經新聞 ・ 10 小時前
呂特警告︰俄羅斯或5年內攻擊北約 必須採取行動防止戰爭
北約秘書長呂特出席慕尼黑安全會議時表示，俄羅斯可能在5年內，準備好對北約成員國發動攻擊，強調北約成員國必須採取行動，防止發生戰爭。呂特指，俄羅斯的下一個目標是北約成員國，但不少北約盟友都未有感受到急切的威脅，亦沒有意識到須增加國防開支和生產，以防止戰爭發生。 呂特強調，支持烏克蘭抗衡俄羅斯，便是對歐洲的安全保障，若讓俄羅斯總統普京得逞，將會大大增加北約成員國遭受攻擊的風險。他又指，相信歐洲和美國在烏克蘭問題上可以達成共識，因為歐洲如果不安全，美國的安全也無法得到保障。 (ST)#俄羅斯 #北約 #呂特 (ST)infocast ・ 2 小時前