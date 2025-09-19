金正恩視導「金星」無人攻擊機 滿意測試成果

（法新社首爾19日電） 北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩近日視導「金星」系列（Kumsong-series）無人攻擊機等武器裝備測試。

官方性質的北韓中央通信社（Korean Central News Agency）所提供資料顯示，這架測試的無人機起飛後摧毀了一個目標。

官方媒體表示，這次演習驗證「金星」系列無人戰術攻擊機優異的作戰能力，並稱金正恩對結果表示「非常滿意」。

據報導，金正恩表示，無人機正逐漸成為北韓武裝現代化的首要與重要任務。

他同時下令北韓發展人工智慧（AI）技術，提升作戰執行能力。他表示，「努力快速發展新引進的人工智慧技術」，並「擴大與加強」無人機生產能力。

韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析師洪敏（Hong Min，音譯）表示，金正恩認為無人機技術對鞏固「大國地位」至關重要。

洪敏補充說，「無人機引發各種憂慮，因為它成本低、效率高：能夠自主執行任務，準確度和殺傷力更勝以往，易於大規模生產，並且戰術靈活性更佳。」

北韓去年推出首批無人攻擊機。專家警告，北韓在此領域的新技術能力可能與俄羅斯有關。分析家也表示，派往俄羅斯作戰的北韓軍隊將獲得現代戰爭經驗，包括無人機在戰場上的使用方法。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，人工智慧可讓北韓無人機「依靠預先訓練好的演算法，即使在全球定位系統（Global Positioning System）或通訊訊號受干擾的情況下，仍可正常運作」。