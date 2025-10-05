今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
金正恩：動用「特殊資源」 反制美國在南韓增兵
（法新社首爾5日電） 北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓已部署「特殊資源」，以回應他所稱美國在南韓的增兵行動。
美國約有2萬8500名軍人駐紮在南韓，以抵禦擁核的北韓帶來的軍事威脅，上個月並與南韓及日本等安全盟友進行聯合軍事演習。 北韓經常譴責此類演習是為入侵所做的演練，而盟國則堅稱這些演習本質是防禦。
北韓中央通信社報導，金正恩昨天在平壤舉行的武器展開幕演說中表示：「美國與南韓核同盟正在快速發展，他們正在進行各種演習，以執行危險劇本。」
他表示：「隨著美軍在南韓地區增派兵力，我們對該地區的戰略關切也隨之增長，因此，我們已將我們的特殊資源部署到主要目標上。」他說，他正在「密切關注」邊境的軍事發展。
他說：「敵人…將不得不擔心其安全環境的走向。」但他並未具體說明這些特殊資源的細節。
北韓中央通信社公布的照片顯示，金正恩在一座室內展覽中心內檢視陳列的武器，其中包含一枚飛彈，身邊圍繞著多位北韓將領。
金正恩上個月表示，只要北韓不放棄核武，他對與美國會談持開放態度，並提到自己對美國總統川普「有美好回憶」。
金正恩在川普第一任期內曾3次舉行備受矚目的高峰會，但由於北韓在核武方面能做出多大程度讓步未能達成協議，雙方會談於2019年在河內破裂。
