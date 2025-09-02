金泰亨V接棒玄彬成Snow Peak代言人！「自然系男神」魅力爆發，戶外裝備也能帥出新高度

《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
誰說戶外裝備只能講求機能？防彈少年團BTS成員金泰亨（V）退伍後不僅迅速回歸巔峰狀態，更正式成為戶外品牌Snow Peak的新任全球代言人！這次「自然系男神」與戶外品牌的合作，讓品牌話題度直線上升！
繼玄彬以沉穩氣質詮釋 Snow Peak 後，品牌此次邀請金泰亨接棒。金泰亨在全新廣告中身穿 Snow Peak 2025 秋冬系列服飾，走在滿是綠意的森林中，隨性又清新的模樣完全是帥氣「森系少年」本體！
金泰亨同款 Waffle Hood T-Shirt（黑色）149,000韓元
這款黑色華夫格連帽T恤是戶外與日常都能穿的基礎款，華夫格面料摸起來柔軟、舒適又親膚，更具備吸濕快乾的機能性。連帽設計能擋住輕微風沙，還能增加造型的休閒感，不管單穿還是疊穿打造層次感都合適。
金泰亨同款 2L Titanig Windbreaker 219,000韓元
這件風衣是戶外出行的實用單品，材質輕薄，兼顧耐磨性與時尚感，能有效擋風，應對戶外多變的天氣，而且剪裁設計簡約、版型修身，十分百搭。
金泰亨同款 Land Light Down Vest 149,000韓元
這件輕量羽絨背心也是 V 在廣告中的重點單品！背心採用輕盈結構設計，適合單穿或作為內搭，保暖輕盈，不管是去戶外露營，還是日常穿著，都既溫暖又有型！
