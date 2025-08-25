金泰希鏡頭前淚崩！育兒5年認「壓力巨大」 Rain太寵女兒：對孩子什麼都說好

韓國女神金泰希睽違15年登上談話節目《You Quiz》，難得在鏡頭前落淚分享婚後生活。她坦言為了照顧兩個女兒，整整5年幾乎耗盡所有精力，更直言「比起生孩子，養孩子更辛苦」，因為壓力太大，有時會忍不住宣洩在媽媽和老公身上，真實告白引發許多媽媽共鳴。

金泰希2017年與歌手Rain結婚後，連續生下兩個女兒，為了家庭暫停演藝工作。她形容每天育兒就像「從早開始的戰爭」，要準備各種物品、反覆教導孩子、堅持健康飲食，承受巨大壓力。相比之下，Rain則是「形象管理型爸爸」，經常偷餵零食、買禮物討好女兒，面對孩子時幾乎什麼都說「OK」，造成教養上的落差。

因為育兒壓力太大，金泰希透露自己竟在40歲出現「遲來的叛逆期」。她為了反抗母親的嚴格管教，曾偷偷讓孩子吃炒年糕，事後卻感到愧疚。說到這裡她忍不住淚崩，對著鏡頭向媽媽道歉：「我好像沒有好好對待媽媽，媽媽，我愛妳！」

金泰希坦言精神消耗遠超過身體負擔，「能有時間一個人待著就覺得很奢侈」，甚至覺得長途飛行反而像休息。所幸老公依然是很好的陪伴者，就是因為Rain不斷鼓勵「妳很棒」，才讓她有勇氣在經歷五年空白後，接演需要全英文台詞的國際作品《Butterfly》。現在她最渴望的就是「獨處時間」和盡情演戲，希望能重新找回演員金泰希的身份。

節目中也甜蜜公開兩人戀愛過程，最初Rain送蠟燭、錄歌都沒打動她，直到發現他在書中寫滿整頁信件才卸下心防。如今結婚七年，Rain仍遵守「夫妻要互相稱讚」的原則，雖然育兒方式不同，但始終支持妻子追求事業。

