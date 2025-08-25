拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
金泰希鏡頭前淚崩！育兒5年認「壓力巨大」 Rain太寵女兒：對孩子什麼都說好
韓國女神金泰希睽違15年登上談話節目《You Quiz》，難得在鏡頭前落淚分享婚後生活。她坦言為了照顧兩個女兒，整整5年幾乎耗盡所有精力，更直言「比起生孩子，養孩子更辛苦」，因為壓力太大，有時會忍不住宣洩在媽媽和老公身上，真實告白引發許多媽媽共鳴。
金泰希2017年與歌手Rain結婚後，連續生下兩個女兒，為了家庭暫停演藝工作。她形容每天育兒就像「從早開始的戰爭」，要準備各種物品、反覆教導孩子、堅持健康飲食，承受巨大壓力。相比之下，Rain則是「形象管理型爸爸」，經常偷餵零食、買禮物討好女兒，面對孩子時幾乎什麼都說「OK」，造成教養上的落差。
因為育兒壓力太大，金泰希透露自己竟在40歲出現「遲來的叛逆期」。她為了反抗母親的嚴格管教，曾偷偷讓孩子吃炒年糕，事後卻感到愧疚。說到這裡她忍不住淚崩，對著鏡頭向媽媽道歉：「我好像沒有好好對待媽媽，媽媽，我愛妳！」
金泰希坦言精神消耗遠超過身體負擔，「能有時間一個人待著就覺得很奢侈」，甚至覺得長途飛行反而像休息。所幸老公依然是很好的陪伴者，就是因為Rain不斷鼓勵「妳很棒」，才讓她有勇氣在經歷五年空白後，接演需要全英文台詞的國際作品《Butterfly》。現在她最渴望的就是「獨處時間」和盡情演戲，希望能重新找回演員金泰希的身份。
節目中也甜蜜公開兩人戀愛過程，最初Rain送蠟燭、錄歌都沒打動她，直到發現他在書中寫滿整頁信件才卸下心防。如今結婚七年，Rain仍遵守「夫妻要互相稱讚」的原則，雖然育兒方式不同，但始終支持妻子追求事業。
延伸閱讀
直擊／金泰希來台灣了！45歲「0死角美貌」簡直在發光 被讚漂亮羞笑：謝謝
其他人也在看
「冬眠式戀愛」是什麼？Z世代流行的期間限定關係，過完情人節互相取暖後就Let Go
冬眠式戀愛快要醒來了！「回憶的半分鐘～那個冬天靜靜的相擁～」大家也有聽過雲浩影上年的大熱情歌嗎？近排歐美正在討論Gen Z流行的冬眠式戀愛，亦即冬日取暖完畢後，過了情人節就開始的分手潮。你正在經歷冬眠式戀愛嗎？快來看看這6個徵兆，如果正中紅心的話就是時候放手Let Go了～Yahoo Style HK ・ 16 小時前
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
許瑋甯生完小孩變更美！自拍照驚見『少女肌好氣色』 網友瘋問新手媽養顏秘訣
事實上，新手媽媽的確容易面臨氣色暗沉、膚況不穩或精神疲憊，但只要掌握一些小技巧，也能像許瑋甯一樣展現最佳狀態。以下4招網友們分享的產後養顏法，讓新手媽們能快速找回好氣色：第一招，內調飲食補氣血。產後身體虛弱，需要足夠營養補足元氣，建議可以多攝取紅棗、黑芝麻...styletc ・ 14 小時前
越吃越瘦的「負熱量食物」真的存在嗎？營養學告訴你怎麼吃最消耗熱量！
網路常流傳芹菜、蘋果等屬於「負卡食物」，吃得越多反而能瘦？營養學專家澄清：這其實是迷思。雖然身體在消化過程中確實會消耗能量（稱為「食物熱效應」），但比例有限，平均只佔食物總熱量約10%。其中，蛋白質最高可達30%，碳水化合物約5-6%，脂肪僅4-5%。換句話說，即使是低卡蔬果，消化消耗的熱量也遠遠小於食物本身的熱量，因此不存在所謂「負卡路里食物」。姊妹淘 ・ 15 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
Moncler激減低至5折 反季囤貨必買「法國羽絨之王」！$6,XXX入手羽絨外套、聯名Palm Angels系列只需6折
很多網店已經開始夏季大促銷，潮人最愛逛的END. Clothing也不例外。當中被稱為羽絨之王的法國頂級時裝品牌Moncler加入了這次的減價行列。今次優惠最低至5折，竟然$6,129就可以買到羽絨背心、$6,825就買到男裝羽絨外套，雖然香港已踏入炎炎夏日，但這個價錢絕對是反季囤貨必買之選。剩下的款式和碼數不多，手快有手慢無，即Click以下連結入手精品羽絨吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
影帝梁家輝「片場溫柔照顧年輕演員」暖到登熱搜！ 網嘆：根本當成女兒寵
67歲影帝梁家輝近日因電影《捕風追影》的一段幕後佳話，再度成為網路關注焦點。女演員曾涵煜在社群分享，某次她蹲在片場吸菸區，一邊抽菸一邊玩手機，怎料梁家輝主動上前輕聲提醒：「妹妹，妳這麼漂亮的女孩子，不該這個姿勢抽菸的。」隨後遞上一張摺疊椅，示意她坐下休息。姊妹淘 ・ 14 小時前
王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例
演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」
近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
9間桌球館獲放寬入場限制 8歲小學生及穿校服都可以篤波
【Now新聞台】9間持牌桌球館獲放寬入場限制，包括將年齡下限由16歲降至8歲，並允許穿著校服的人士進入。 在上環中源中心的這間桌球室，是其中一間獲放寬入場限制的球館，以往只准16歲或以上人士進入，現在最小8歲就可以入場。利先生：「可以香港人廣泛地參與這項運動，其實桌球這個運動挺好，除了心，還要思考球如何走動如何運行。你看看我們打到這個年紀都挺健康，如果放寬，自然多人參加，而且運動始終是運動，看看有益身心還是有其他用途，其實運動每人都喜歡參與，比經常坐在家好。」蘇先生：「喜歡打桌球的人，當然樂意看見有人接班，有小朋友接班，自己的仔女喜歡打，是好事。」新安排下，這間桌球館的青少年「門禁時間」，由晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；換言之，青少年每日最長可以留在這裡16小時，穿著校服過來玩亦無問題。這間桌球室還貼上穿著校服不可進入的告示，是因為他們只是剛獲康文署通知，在收到確認信之後，他們就會撕掉這張告示。除了這裡，全港還有另外8間持牌桌球室亦獲康文署放寬入場限制，分別位於旺角、銅鑼灣、柴灣、筲箕灣、尖東及荃灣。康文署是在今年2月開始，開放予持牌桌球館申請放寬入場限制，now.com 新聞 ・ 10 小時前
港大醫學院 AI 模型辨識精子受精能力 準確度達 96% 節省不孕治療時間及成本｜Yahoo
【Yahoo健康】不孕不育症影響全球六分一生育夫妻，港大醫學院今日（25 日）公布，首創 AI 模型識別具受精能力的精子，提升輔助生殖治療成功率，臨床試驗準確率達 97%。研究團隊表示，AI 模型能節省不孕夫妻治療的時間與成本，亦可縮短患者在醫院輪候症診的時間，料一至兩年後可投入臨床應用。Yahoo 健康 ・ 13 小時前
Millie Bobby Brown當媽媽了！當年的「Eleven」宣佈領養成為新手媽媽
當年《Stranger Things》中的光頭小女孩「Eleven」不經不覺也當媽了！今年21歲的Millie Bobby Brown與丈夫Jake Bongiovi 日前於網上無預警公佈他們剛成為了新手父母，於今個夏天領養了一個女嬰，正式成為一家三口之家。不少網友都感嘆，原來Millie也到了做媽媽的年紀，時間也過得太快了吧⋯⋯21歲的Millie Bobby Brown和23歲的Jake Bongiovi於2024年5月結婚，最近他們於Instagram上分享好消息，透露他們迎來他們的第一個孩子。Millie和Jake的於2021年相戀，當時這名搖滾傳奇Jon Bon Jovi的兒子，突然於Instagram上發佈了與Millie的自拍照。雖然他們最初強調只是朋友，但之後感情逐漸升級，最終他們於2024年5月在意大利的Villa Cetinale秘密結婚。他們之後於網上公開結婚照，同樣來自大家族的兩人，多次表示希望建立一個屬於自己的大家庭。Millie Bobby Brown更曾表示想仿效母親在21歲時就成為父母：「我媽媽在21歲時就生下了她的第一個孩子，而我爸爸當時19歲。這在我ELLE.com.hk ・ 1 天前
迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間
《Mundo Pixar》展覽由迪士尼及皮克斯官方授權，最初在比利時的布魯塞爾首度亮相，之後陸續於西班牙巴塞隆拿及馬德里舉行，今年5月起在首爾舉行。展覽最大的特色就是希望呈現眾心中的動畫經典，以1:1的實景呈現眼前。每一個細節均經過精心製作，從色彩、光影到場景設計，讓人有如穿越銀幕，親身走進Pixar的動畫世界。Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
英特爾10%股權之爭：川普引爆左右兩派大亂鬥
《華爾街日報》(WSJ)周一 (25 日) 報導，美國總統川普日前宣布政府將持有英特爾(INTC-US)10% 股權的消息，在政壇引發強烈反響，保守派批評這是「國有化產業」的行為，甚至被形容為「帶著共和黨標籤的社會主義」，但部分鉅亨網 ・ 6 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前