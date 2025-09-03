45歲金泰希首談與Rain婚後心境：坦言育兒很難、公認天然美女也有容貌焦慮時刻

韓國藝人金泰希，與 Rain 在 2017 年結婚後漸漸淡出幕前，專心照顧家庭。結婚近 8 年的二人育有兩位寶貝女兒。成為太太及媽媽的金泰希，近日首度分享關於與 Rain 的愛情以及媽媽經。之前訪問都經常聽到 Rain 分享如何追求金泰希，現在大家可以聽聽女方的版本，感受兩位偶像級明星的愛情及感情日常。

公認為天然美女的金泰希，當年與 Rain 交往消息一公布隨即成為熱話。二人拍拖並在 2017 年拉埋天窗，隨後又生了兩位可愛寶寶，雖然一切都活在鎂光燈下，但二人都把感情及私下生活保持非常低調，好好經營愛情及保護家庭。

Rain 也是在近年才在節目裡公開追求金泰希的過程，指一開初金泰希也不太理會他，是期後經過苦追一年才得到美人歸。至於金泰希對於 Rain 的角度又是如何呢？近日她就現身 tVN《劉QUIZ ON THE BLOCK》，是她相隔十五年再度亮相綜藝，她首次分享當年被 Rain 追求的浪漫舉動。金泰希指，與 Rain 最初對彼此並非一見鍾情，而是經過時間沉澱才慢慢培養感情。

金泰希形容，Rain 的追求方式樸實而窩心，有時他會送她香薰蠟燭或裝滿歌的 MP3，有心思得來又不怕太貴重，對女方不會造成壓力。有一次 Rain 贈送一本小說，她沒有即時看，而是直到心情低落時才翻開，卻發現書中夾有Rain的手寫信。雖然文字不算煽情，卻為當時能量低的她帶來快樂，亦成為她首次主動聯絡 Rain、推動這段關係的契機。

金泰希與 Rain 在 2017 年結婚，隨後成為母親後，她坦言，育兒帶來龐大壓力，有時會不自覺把情緒轉嫁到母親和老公 Rain 身上，因此心存愧疚，更在節目中忍不住落淚。她更首次透露兩個女兒的樣貌：大女兒上半臉像自己、下半臉像 Rain，小女兒則剛好相反，成為家中趣事。

金泰希坦言第二胎出生後，一度有五年幾乎沒接作品，這段空白期既是母職的挑戰，也是演員生涯的停滯。金泰希直言，隨着孩子逐漸長大，她渴望重回片場。作為演員與母親，難免在家庭與事業之間角力，這份矛盾也許是很多現代女性的共同處境。

金泰希在訪談中讓大家看到她真實的一面，外界眼中光鮮亮麗的她，其實同樣經歷育兒與自我掙扎，甚至有著容貌焦慮時刻。但在 Rain 的陪伴與支持下，她逐步走過所有挑戰。期待她在未來以更堅定的姿態重返舞台，為我們帶來更多好的作品！

