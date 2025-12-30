金澤培明年起接任港鐵主席 承諾將從策略層面作貢獻

【on.cc東網專訊】港鐵公司行政總裁金澤培將於明年1月1日起接任港鐵主席。他今日（30日）撰文表示，回望過去一年，港鐵獲政府邀請展開南港島綫（西段）詳細規劃及設計，亦負責營運北京、深圳和墨爾本的地鐵項目，他指每個項目都是新里程，標誌着港鐵團隊的專業投入，亦是對城市服務的承諾，未來將與董事局協力，從策略的層面為港鐵作出貢獻，維持良好管治。

金澤培表示，在香港以外，港鐵亦負責營運北京地鐵17號綫，以及深圳地鐵13號綫新路段，在過去一星期分別貫通投入運作；另外，由港鐵附屬公司Metro Trains Melbourne（MTM）負責營運的墨爾本地鐵隧道亦在最近通車，項目被喻為墨爾本近40年來最大型基建。

他又稱，回望自己在1990年代加入公司初時，香港本地的市區僅有3條地鐵綫，時至今日，港鐵網絡在香港連繫18區，綫路長271公里，車站數目更邁向第100個，作為香港土生土長的企業，公司的業務會不斷拓展，將香港品牌帶到內地和外地城市。

