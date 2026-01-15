金球獎收視率再下滑 美國觀眾870萬人創新低

（法新社洛杉磯14日電） 金球獎主辦單位今天公布資料，今年收看金球獎頒獎典禮的觀眾人數再度減少，顯示好萊塢的盛會仍陷困境，收視率繼續往下掉。

法新社報導，一向被視為奧斯卡獎風向球的金球獎，今年約有870萬名美國觀眾在收看。

根據尼爾森機構（Nielsen Institute）資料，這一數字較去年的930萬人再度下滑，僅為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前收視人數的一半左右。

金球獎一向以「好萊塢最大派對」著稱，是奧斯卡獎的前哨戰，然而近年卻因醜聞與種族歧視等指控而受重創，2022年金球獎典禮甚至未能播出。

11日晚上，眾多好萊塢巨星齊聚金球獎現場，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）擔任主持人。主辦單位表示 ，她辛辣的開場白，在最初36小時內於社群媒體吸引近1400萬人次觀看。

她的妙語如珠，包括調侃美國司法部。她說，司法部應獲得最佳剪接獎，因為他們高度剪輯有關總統川普昔日好友、性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件。

本屆金球獎，由陰謀論主題長片「一戰再戰」（One Battle After Another）橫掃多個大獎；執導的保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）贏得最佳導演獎。

另外，描寫莎士比亞家族悲劇的「哈姆奈特」（Hamnet），贏得劇情類最佳影片；詮釋悲傷母親一角的潔西巴克利（Jessie Buckley）獲得最佳女主角獎。

今年奧斯卡頒獎典禮將於3月15日在好萊塢舉行。（編譯：紀錦玲）