金球獎紅毯直擊 Lisa性感亮相

（法新社比佛利山11日電） 金球獎頒獎典禮登場前，眾家影星先在紅毯爭妍鬥豔。韓國女團BLACKPINK成員Lisa以一襲墜有流蘇的薄紗裙裝性感亮相，去年升格人妻的席琳娜則帶著老公在紅毯放閃。

作為頒獎嘉賓的Lisa身穿黑色薄紗禮服和黑色抹胸，搭配一頭長髮與頗具份量感的多層次項鍊，集性感與氣勢於一身。Lisa參與出演的影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）在本屆金球獎以6項入圍領跑。

以「獵殺之後」（After the Hunt）入圍電影劇情類最佳女主角的茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）以黑色深V合身禮服驚豔全場，一頭金色捲髮搭上亮眼的紅色飾品，貴氣十足。

廣告 廣告

同樣入圍電影劇情類最佳女主角的還有演出「去死吧，親愛的」（Die My Love）的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），在粉綠花朵透視禮服的襯托下，宛如捎來春意的花園精靈。

以「破案三人行」（Only Murders in the Building）入圍電視音樂喜劇類最佳女主角的流行天后席琳娜（Selena Gomez）帶著新婚老公現身紅毯，她一身黑白相間的羽毛平口禮服搭配俏麗波浪短髮和閃亮鑽石耳環，時髦又搶眼，在紅毯大秀恩愛的兩人讓現場充滿粉紅泡泡。

美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning）則以一身灰藍色調的漸層深V禮服現身紅毯，襯托她如雪白的膚色，搭配華麗的鑽石項鍊，舉手投足間閃耀迷人光澤。艾兒芬妮憑藉電影「情感的價值」（The Value of Feelings），入圍電影音樂喜劇類最佳女配角。

好萊塢新生代演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與美國男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和韓國演員李炳憲將爭奪電影音樂喜劇類最佳男主角，甜茶一身三件式絨質西裝搭配黑色T恤和銀色項鍊和手鍊，腳踩黑靴，正式中又不失年輕俏皮。

李奧納多狄卡皮歐身穿黑色西裝外套搭配白襯衫與小蝴蝶結，李炳憲則是全套黑西裝與黑色小蝴蝶結，顯露成熟韻味。

韓國男團SEVENTEEN成員Joshua（洪知秀）選穿全黑正裝搭配開襟襯衫，對著鏡頭淺淺一笑，展現優雅紳士氣質。

許多名人今天佩戴反對移民暨海關執法局（ICE）的別針，以悼念本週在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭執法人員槍殺身亡37歲女子古德（Renee Good）。

這些黑白別針上印有BE GOOD與ICE OUT等字樣，美國演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）在紅毯上就佩戴了其中一款，為今年的頒獎典禮注入些許政治色彩，與去年相對去政治化的典禮形成鮮明對比。（編譯：劉文瑜）