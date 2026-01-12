金球獎電影音樂喜劇類封帝 甜茶奪人生首座金球獎

（法新社比佛利山11日電） 第83屆金球獎頒獎典禮今天盛大登場，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）擊敗群雄，憑藉在「橫衝直闖」的精湛表現奪下電影音樂喜劇類最佳男主角獎。

提摩西夏勒梅扭轉以往陽光迷人形象，在「橫衝直闖」（Marty Supreme）片中飾演一名雄心勃勃、奮力追逐桌球冠軍夢的狂熱青年。

提摩西夏勒梅致詞時說：「我由衷感謝大家。能與這麼多傑出人士同台，這個獎項競爭非常激烈。我非常敬佩你們每一個人。」

廣告 廣告

提摩西夏勒梅擊敗喬治克隆尼（George Clooney）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、伊森霍克（Ethan Hawke）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）和李炳憲等實力派演員，在電影音樂喜劇類稱帝。

提摩西夏勒梅提到，過去4次在金球獎失利，「讓這一刻變得更加甜美」，他除了感謝導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）和劇組，也不忘感謝台下的女友凱莉詹納（Kylie Jenner）。

繼日前在影評人大獎（Critics Choice Awards）登上影帝後，30歲的提摩西夏勒梅靠著這部作品拿下人生首座金球獎，這場勝利可能為他首次角逐奧斯卡鋪路。

第98屆奧斯卡金像獎將於本月22日公布正式入圍名單，並於3月15日舉行頒獎典禮。（編譯：劉文瑜）