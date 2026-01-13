30歲出爐金球獎最年輕影帝Timothée Chalamet，以黑色Chrome Hearts訂製西裝成為「奪獎戰衣」

第83屆金球獎最年輕影帝由30歲Timothée Chalamet奪得，這次是他第五次入圍首次在金球獎上奪得的獎項，也是他人生中在金球獎奪得的首座影帝獎。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Timothée Chalamet從《Call Me by Your Name》（以你的名字呼喚我）、《Beautiful Boy》（美麗男孩）、《Wonka》（旺卡）到去年的《A Complete Unknown》（巴布狄倫：搖滾詩人），跟金球獎擦身而過。今次憑《Marty Supreme》中飾演美國乒乓球傳奇Marty Mauser，成為金球獎最佳男主角（音樂或喜劇類）得主。他向導演及製作團隊致謝，亦有趣地感謝那位毒舌、講求回報的投資者「Mr. Wonderful」（Kevin O’Leary）。

廣告 廣告

這位「Mr. Wonderful」是美國有名的「資本主義本人」，在創作講求理想、感情的世界裡充滿對立的人物。而這次Timothée亦有向他致謝，是因為父親從小教他，對於每一位、每一次的幫助都要心存感激，珍惜所擁有的一切，「即使我曾經在這裡多次空手而回，但我仍會昂首離場，感恩可以站在這裡。但我不會否認，過去那些艱難的日子，成就我感到這刻更甜美。感謝我的父母，我的伴侶，我愛你們。」

（ Getty Images ）

在頒獎禮紅地毯穿搭一向有想法的Timothée Chalamet，這次就穿起了Chrome Hearts的黑色天鵝絨套裝亮相，配搭Cartier珠寶、Urban Jürgensen腕錶，以及Timberland長靴踏在第83屆金球獎頒獎禮舞台。而他的伴侶Kylie Jenner則穿起了銀色Ashi Studio晚裝，在台下也是一顆很閃亮的焦點。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

2026金球獎最年輕男配Owen Cooper，16歲少年暴風式長高以BV套裝亮相紅地毯

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

44歲凱特王妃嫁給王子卻年終無休，抗癌後要重拾皇室使命的全能公爵夫人

Lisa意外曝光Nike x Jacquemus聯名鞋新色？Moon Shoe朱古力啡色、粉紅色隨時上架

26歲Olivia Dean英國創作歌手唱出「老靈魂」復古音樂，擔任全新Burberry Her香水代言