金球獎︱愛爾蘭新星Jessie Buckley擊敗兩大奧斯卡影后爆冷奪獎

【on.cc東網專訊】現年36歲的愛爾蘭女星Jessie Buckley憑美籍華裔女導演趙婷新作《哈姆尼特》（Hamnet）擊敗兩大奧斯卡金像影后《去死吧，我的愛》（Die My Love）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）與《獵後真相》（After the Hunt）的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）捧走劇情組影后。今次是Jessie首獲《金球獎》並首獲提名，認真巴閉！

Jessie除了擊敗兩大金像影后之外，亦擊敗《情感的價值》（Sentimental Value）的挪威女星Renate Reinsve、《海妲》（Hedda）美國女星Tessa Thompson以及《親愛的，對不起》（Sorry, Baby）美國女星Eva Victor獲獎。今次Jessie是繼2018年《不得鳥小姐》（Lady Bird）的茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）之後，《金球獎》史上第2位愛爾蘭影后。

