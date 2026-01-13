2026金球獎「DIOR公主」是她們：原創歌曲獎《Golden》主唱EJAE、金球獎史上第2位愛爾蘭影后Jessie Buckley

2026金球獎「DIOR公主」是她們：原創歌曲獎《Golden》主唱EJAE、金球獎史上第2位愛爾蘭影后 Jessie Buckley

第83屆金球獎完美落幕。今屆紅地毯服飾有很多黑色裙子亮相，低調優雅亦各有細節特色。之前跟大家分享了金球獎紅地毯上的Chanel，這裡就來看金球獎紅地毯上的「Dior公主」，當中包括憑《Golden》一曲奪原創歌曲獎的主唱EJAE，還有擊敗兩大影后爆冷奪影后的Jessie Buckley，還有幾位女明星也變身「Dior公主」亮相金球獎，一起來看！

金球獎史上第二位愛爾蘭影后Jessie Buckley，憑美籍華裔女導演趙婷新作《哈姆尼特》（Hamnet）奪得「戲劇類最佳女主角」，她首次被提名就奪獎，更從兩大奧斯卡影后《去死吧，我的愛》（Die My Love）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）與《獵後真相》（After the Hunt）的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）之間捧走劇情組影后確是話題十足。她這次是穿了Baby Blue的Dior晚裝，圓滑線條設計有著Jonathan Anderson的特色，裙色也跟她的金髮造型很相配，簡單的鑽飾加上俐落短髮已經很乾淨好看。

憑《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》在奪下金球獎最佳原創歌曲的主唱兼詞曲創作人EJAE，則穿起黑色蕾絲半透視Tube Dress。同樣有著圓滑領口線條的黑色晚裝，高貴大方；在簡約乾淨的妝容以及首飾之間，配搭少少誇張的高髻髮型做點綴，讓EJAE看起來很亮眼得體。

與Lisa一起頒獎的Priyanka Chopra-Jonas也是穿上Dior，一襲深藍Tube Dress，在腰間襯上蝴蝶結，再於裙下擺間做了束起來的設計，讓Priyanka看起來更修長。

Rashida Jones以及Mia Goth也分別穿上了Dior的黑色晚裝，前者是黑色蕾絲的Tube Dress，簡約俐落；後者則穿起絲滑亮麗的緞面入肩晚裝，兩位造型都很高貴得體。

34歲EJAE用《Golden》唱回自己人生！從被嫌「不夠好」唱到全球爆紅，前SM苦撐12年練習生到金球獎舞台

