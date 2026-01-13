2026金球獎紅地毯上的「香奈兒」：出爐影后Rose Byrne、Selena Gomez都穿上Chanel晚裝

第83屆金球獎完美落幕，當晚一眾明星都穿得相當亮眼，出爐影后的亮綠戰衣原來是出自Chanel，還有哪些明星在金球獎上成為「香奈兒寶貝」呢？一起來看看！

今年金球獎的戰衣環節可謂穩陣得來又有搶眼亮點，即使是黑白色的晚裝，都會配搭透視或是羽毛等來吸引眼球。而今年有4位大明星都穿起了Chanel，包括憑電影《If I Had Legs I'd Kick You》成為出爐影后的Rose Byrne，她一身Deep V加露背亮綠色晚裝，把她的氣息提亮，加上金髮以及就粉色唇妝，相當大膽搶眼的紅地毯造型。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

而Selena Gomez的黑白羽毛一字肩晚裝，加上一頭復古的側分髮髻以及酒紅唇妝，復古美人氣質直接拉到頂峰，相當養眼的紅地毯造型。

（官方圖片）

（官方圖片）

另外Ayo Edebiri以及Maya Rudolph也穿上了Chanel黑色晚裝，前者的一字肩裙裝，加上修線條的設計，簡單又高貴；後者的黑色閃亮晚裝，加上綠色的領位小細節，配合俐落的髮型，散發低調大方氣質‌。

（官方圖片）

（官方圖片）

