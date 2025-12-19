金球獎2026｜一文看清83屆金球獎入圍名單！里安納度主演《一戰再戰》9項提名或成最大贏家/《Kpop獵魔女團》、《優獸大都會2》搶最佳動畫片

一個男人是不是真的離不開你，從來不是看他送的禮物多昂貴、情話多動聽，而是那些日常的小事——他願意為你分擔家務，記得你隨口提過的喜好，吵架後不讓你一個人冷靜。這些瑣碎的溫柔，才是婚姻最穩固的依靠。

姊妹淘 ・ 1 天前