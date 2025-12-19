關注

金球獎2026｜一文看清83屆金球獎入圍名單！里安納度主演《一戰再戰》9項提名或成最大贏家/《Kpop獵魔女團》、《優獸大都會2》搶最佳動畫片

83屆金球獎入圍名單星光熠熠！即看內文：

Yahoo Style
Yahoo Style
金球獎2026｜一文看清83屆金球獎入圍名單！里安納度主演《一戰再戰》9項提名或成最大贏家/《Kpop獵魔女團》、《優獸大都會2》搶最佳動畫片
金球獎2026｜一文看清83屆金球獎入圍名單！里安納度主演《一戰再戰》9項提名或成最大贏家/《Kpop獵魔女團》、《優獸大都會2》搶最佳動畫片

每年初都是影視界交出成績單的時間！第83屆金球獎Golden Globes Awards入圍名單正式揭曉，由Paul Thomas Anderson執導、里安納度狄卡比奧主演《一戰再戰》橫掃金球獎九項提名，從最佳電影、導演、男主角、女主角到電影劇本都有入圍，氣勢如虹，被視為本屆最大贏家！動畫獎項則意外掀起文化對決，韓國現象級音樂奇幻作《Kpop獵魔女團》與迪士尼經典續集《優獸大都會2》雙雙入圍最佳動畫，流行文化與經典動畫正面交鋒。此外也有很多值得關注的焦點，你也有心目中的最值得入圍的演員、電影、影視劇嗎？快來看看完整入圍名單吧！

83屆金球獎完整入圍名單！

最佳劇情類電影

  • 《Frankenstein 科學怪人》

  • 《Hamnet 哈姆尼特》

  • 《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》

  • 《Sentimental Value 情感的價值》

  • 《Sinners 罪人們》

  • 《The Secret Agent 地下代理人》

最佳音樂/喜劇類電影

  • 《Blue Moon 藍月終曲》

  • 《Bugonia 暴蜂尼亞》

  • 《Marty Supreme 橫衝直闖》

  • 《No Other Choice 選擇有罪》

  • 《Nouvelle Vague 新浪潮》

  • 《One Battle After Another 一戰再戰》

最佳動畫長片

  • 《Arco 彩虹少年穿越大冒險》

  • 《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 「鬼滅之刃」無限城篇》

  • 《Elio 外星奇遇記》

  • 《Kpop Demon Hunters Kpop獵魔女團》

  • 《Little Amélie or The Character of Rain 愛美麗的奇幻漫遊》

  • 《Zootopia 2 優獸大都會2》

最佳非英語電影

  • 《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》（法國）

  • 《No Other Choice 選擇有罪》（韓國）

  • 《The Secret Agent 地下代理人》（巴西）

  • 《Sentimental Value 情感的價值》（挪威）

  • 《Sirāt 穿越地獄之門》（西班牙）

  • 《The Voice of Hind Rajab 欣德·拉賈布之聲》（突尼西亞）

劇情類電影最佳女主角

  • Eva Victor《Sorry, Baby 親愛的，對不起》

  • Jennifer Lawrence《Die My Love 去死吧，我的愛》

  • Jessie Buckley《Hamnet 哈姆尼特》

  • Julia Roberts《After the Hunt 獵後真相》

  • Renate Reinsve《Sentimental Value 情感的價值》

  • Tessa Thompson《Hedda 海妲》

劇情類電影最佳男主角

  • Dwayne Johnson《The Smashing Machine 重擊人生》

  • Jeremy Allen White《Springsteen: Deliver Me From Nowhere 弦來自低谷》

  • Joel Edgerton《Train Dreams 鐵路夢影》

  • Michael B. Jordan《Sinners 罪人們》

  • Oscar Isaac《Frankenstein 科學怪人》

  • Wagner Moura《The Secret Agent 地下代理人》

最佳音樂或喜劇類電影女主角

  • Amanda Seyfried《The Testament of Ann Lee 安李的遺囑》

  • Chase Infiniti《One Battle After Another 一戰再戰》

  • Cynthia Erivo《Wicked : For Good 魔法壞女巫：第二章》

  • Emma Stone《Bugonia 暴蜂尼亞》

  • Kate Hudson《Song Sung Blue 藍色情歌》

  • Rose Byrne《If I Had Legs I’d Kick You 如果有腿，我會踢你》

最佳音樂或喜劇類電影男主角

  • Ethan Hawke《Blue Moon 藍月終曲》

  • George Clooney《Jay Kelly 影星傑·凱利》

  • Jesse Plemons《Bugonia 暴蜂尼亞》

  • Lee Byung-hun《No Other Choice 選擇有罪》

  • Leonardo DiCaprio《One Battle After Another 一戰再戰》

  • Timothée Chalamet《Marty Supreme 橫衝直闖》

最佳電影女配角

  • Amy Madigan《Weapons 凶器》

  • Ariana Grande《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》

  • Elle Fanning《Sentimental Value 情感的價值》

  • Emily Blunt《The Smashing Machine 重擊人生》

  • Elle Fanning《Sentimental Value 情感的價值》

  • Teyana Taylor《One Battle After Another 一戰再戰》

最佳電影男配角

  • Adam Sandler《Jay Kelly 影星傑·凱利》

  • Benicio del Toro《One Battle After Another 一戰再戰》

  • Jacob Elordi《Frankenstein 科學怪人》

  • Paul Mescal《Hamnet 哈姆奈特》

  • Sean Penn《One Battle After Another 一戰再戰》

  • Stellan Skarsgård《Sentimental Value 情感的價值》

最佳電影導演

  • Chloé Zhao《Hamnet 哈姆奈特》

  • Guillermo Del Toro《Frankenstein 科學怪人》

  • Jafar Panahi《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》

  • Joachim Trier《Sentimental Value 情感的價值》

  • Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》

  • Ryan Coogler《Sinners 罪人們》

最佳電影劇本

  • Chloé Zhao、Maggie O’Farrell《Hamnet 哈姆奈特》

  • Jafar Panahi《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》

  • Eskil Vogt、Joachim Trier《Sentimental Value 情感的價值》

  • Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》

  • Ronald Bronstein、Josh Safdie《Marty Supreme 橫衝直闖》

  • Ryan Coogler《Sinners 罪人們》

最佳原創電影配樂

  • Alexandre Desplat《Frankenstein 科學怪人》

  • Hans Zimmer《F1 F1 電影》

  • Jonny Greenwood《One Battle After Another 一戰再戰》

  • Kangding Ray《Sirāt 穿越地獄之門》

  • Ludwig Göransson《Sinners 罪人們》

  • Max Richter《Hamnet 哈姆奈特》

最佳原創電影歌曲

  • 〈Dream As One〉詞曲：Miley Cyrus、Andrew Wyatt、Mark Ronson、Simon Franglen /《Avatar: Fire and Ash 阿凡達：火與燼》

  • 〈Golden〉詞曲：Joong Gyu Kwak、Yu Han Lee、Hee Dong Nam、Jeong Hoon Seo、Park Hong Jun、Kim Eun-jae（EJAE）、Mark Sonnenblick /《Kpop Demon Hunters Kpop獵魔女團》

  • 〈I Lied to You〉詞曲：Raphael Saadiq、Ludwig Göransson/《Sinner 罪人們》

  • 〈No Place Like Home〉詞曲：Stephen Schwartz /《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》

  • 〈The Girl in the Bubble〉 詞曲：Stephen Schwartz /《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》

  • 〈Train Dreams〉詞曲：Nick Cave、Bryce Dessner /《Train Dreams 鐵路夢影》

電影與票房成就獎

  • 《Avatar: Fire and Ash 阿凡達：火與燼》

  • 《F1 F1 電影》

  • 《Kpop Demon Hunters Kpop獵魔女團》

  • 《Mission: Impossible – The Final Reckoning 不可能的任務：最終清算》

  • 《Sinners 罪人們》

  • 《Weapons 凶器》

  • 《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》

  • 《Zootopia 2 優獸大都會2》

最佳電視劇 - 劇情類

  • 《The Diplomat 頭號外交官》

  • 《Pluribus 眾生為一》

  • 《Severance 人生切割術》

  • 《The Pitt 匹茲堡醫魂》

  • 《Slow Horses 外放特務組》

  • 《The White Lotus 白蓮花大飯店》

最佳電視劇 - 音樂或喜劇類

  • 《Abbott Elementary 小學風雲》

  • 《The Bear 大熊餐廳》

  • 《Hacks 職業槍手》

  • 《Nobody Wants This 天作不合的我們》

  • 《Only Murders in the Building 破案三人行》

  • 《The Studio 鬥戲影業》

最佳電視限定劇集、單元劇或電視電影

  • 《Adolescence 混沌少年時》

  • 《All Her Fault 都是她的錯》

  • 《The Beast in Me 獸藏我心》

  • 《Black Mirror 黑鏡》

  • 《Dying for Sex 死前慾望清單》

  • 《The Girlfriend 女友》

最佳電視劇女主角 - 戲劇類

  • Bella Ramsey《The Last of Us 最後生還者》

  • Britt Lower《Severance 人生切割術》

  • Helen Mirren《Mobland 黑幫領地》

  • Kathy Bates《Matlock 律師無限耆》

  • Keri Russell《The Diplomat 頭號外交官》

  • Rhea Seehorn《Pluribus 眾生為一》

最佳電視劇男主角 - 戲劇類

  • Adam Scott《Severance 人生切割術》

  • Diego Luna《Andor 安道爾》

  • Gary Oldman《Slow Horses 外放特務組》

  • Mark Ruffalo《Task 特遣任務》

  • Noah Wyle《The Pitt 匹茲堡醫魂》

  • Sterling K. Brown《Paradise 極樂凶間》

最佳電視劇女主角 - 音樂或喜劇類

  • Ayo Edebiri《The Bear 大熊餐廳》

  • Jean Smart《Hacks 職業槍手》

  • Jenna Ortega《Wednesday 星期三》

  • Kristen Bell《Nobody Wants This 天作不合的我們》

  • Natasha Lyonne《Poker Face 撲克臉》

  • Selena Gomez《Only Murders in the Building 破案三人行》

最佳女主角獎 - 限定劇、單元劇或電視電影

  • Amanda Seyfried《Long Bright River 長明河》

  • Claire Danes《The Beast in Me 獸藏我心》

  • Michelle Williams《Dying for Sex 死前慾望清單》

  • Rashida Jones《Black Mirror 黑鏡》

  • Robin Wright《The Girlfriend 女友》

  • Sarah Snook《All Her Fault 都是她的錯》

最佳電視劇男主角 - 音樂或喜劇類

  • Adam Brody《Nobody Wants This 天作不合的我們》

  • Glen Powell《Chad Powers 球星翻身記》

  • Jeremy Allen White《The Bear 大熊餐廳》

  • Martin Short《Only Murders in the Building 破案三人行》

  • Seth Rogen《The Studio 鬥戲影業》

  • Steve Martin《Only Murders in the Building 破案三人行》

最佳電視劇女配角

  • Aimee Lou Wood《The White Lotus 白蓮花大飯店》

  • Carrie Coon《The White Lotus 白蓮花大飯店》

  • Catherine O’Hara《The Studio 鬥戲影業》

  • Erin Doherty《Adolescence 混沌少年時》

  • Hannah Einbinder《Hacks 職業槍手》

  • Parker Posey《The White Lotus 白蓮花大飯店》

最佳男主角獎 - 限定劇、單元劇或電視電影

  • Charlie Hunnam《Monster: The Ed Gein Story 怪物：艾德蓋恩的故事》

  • Jacob Elordi《The Narrow Road to the Deep North 行過地獄之路》

  • Jude Law《Black Rabbit 黑兔》

  • Matthew Rhys《The Beast in Me 獸藏我心》

  • Paul Giamatti《Black Mirror 黑鏡》

  • Stephen Graham《Adolescence 混沌少年時》

最佳電視劇男配角

  • Ashley Walters《Adolescence 混沌少年時》

  • Billy Crudup《The Morning Show 晨間直播秀》

  • Jason Isaacs《The White Lotus 白蓮花大飯店》

  • Owen Cooper《Adolescence 混沌少年時》

  • Tramell Tillman《Severance 人生切割術》

  • Walton Goggins《The White Lotus 白蓮花大飯店》

最佳電視單口喜劇表演

  • Bill Maher《Is Anyone Else Seeing This?》

  • Brett Goldstein《The Second Best Night of Your Life》

  • Kevin Hart《Acting My Age》

  • Kumail Nanjiani《Night Thoughts》

  • Ricky Gervais《Mortality》

  • Sarah Silverman《Postmortem》

最佳Podcast

  • Armchair Expert with Dax Shepard

  • Call Her Daddy

  • Good Hang with Amy Poehler

  • The Mel Robbins Podcast

  • SmartLess

  • Up First

