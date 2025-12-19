lululemon年末大減價低至3折
金球獎2026｜一文看清83屆金球獎入圍名單！里安納度主演《一戰再戰》9項提名或成最大贏家/《Kpop獵魔女團》、《優獸大都會2》搶最佳動畫片
83屆金球獎入圍名單星光熠熠！即看內文：
每年初都是影視界交出成績單的時間！第83屆金球獎Golden Globes Awards入圍名單正式揭曉，由Paul Thomas Anderson執導、里安納度狄卡比奧主演《一戰再戰》橫掃金球獎九項提名，從最佳電影、導演、男主角、女主角到電影劇本都有入圍，氣勢如虹，被視為本屆最大贏家！動畫獎項則意外掀起文化對決，韓國現象級音樂奇幻作《Kpop獵魔女團》與迪士尼經典續集《優獸大都會2》雙雙入圍最佳動畫，流行文化與經典動畫正面交鋒。此外也有很多值得關注的焦點，你也有心目中的最值得入圍的演員、電影、影視劇嗎？快來看看完整入圍名單吧！
83屆金球獎完整入圍名單！
最佳劇情類電影
《Frankenstein 科學怪人》
《Hamnet 哈姆尼特》
《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》
《Sentimental Value 情感的價值》
《Sinners 罪人們》
《The Secret Agent 地下代理人》
最佳音樂/喜劇類電影
《Blue Moon 藍月終曲》
《Bugonia 暴蜂尼亞》
《Marty Supreme 橫衝直闖》
《No Other Choice 選擇有罪》
《Nouvelle Vague 新浪潮》
《One Battle After Another 一戰再戰》
最佳動畫長片
《Arco 彩虹少年穿越大冒險》
《Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 「鬼滅之刃」無限城篇》
《Elio 外星奇遇記》
《Kpop Demon Hunters Kpop獵魔女團》
《Little Amélie or The Character of Rain 愛美麗的奇幻漫遊》
《Zootopia 2 優獸大都會2》
最佳非英語電影
《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》（法國）
《No Other Choice 選擇有罪》（韓國）
《The Secret Agent 地下代理人》（巴西）
《Sentimental Value 情感的價值》（挪威）
《Sirāt 穿越地獄之門》（西班牙）
《The Voice of Hind Rajab 欣德·拉賈布之聲》（突尼西亞）
劇情類電影最佳女主角
Eva Victor《Sorry, Baby 親愛的，對不起》
Jennifer Lawrence《Die My Love 去死吧，我的愛》
Jessie Buckley《Hamnet 哈姆尼特》
Julia Roberts《After the Hunt 獵後真相》
Renate Reinsve《Sentimental Value 情感的價值》
Tessa Thompson《Hedda 海妲》
劇情類電影最佳男主角
Dwayne Johnson《The Smashing Machine 重擊人生》
Jeremy Allen White《Springsteen: Deliver Me From Nowhere 弦來自低谷》
Joel Edgerton《Train Dreams 鐵路夢影》
Michael B. Jordan《Sinners 罪人們》
Oscar Isaac《Frankenstein 科學怪人》
Wagner Moura《The Secret Agent 地下代理人》
最佳音樂或喜劇類電影女主角
Amanda Seyfried《The Testament of Ann Lee 安李的遺囑》
Chase Infiniti《One Battle After Another 一戰再戰》
Cynthia Erivo《Wicked : For Good 魔法壞女巫：第二章》
Emma Stone《Bugonia 暴蜂尼亞》
Kate Hudson《Song Sung Blue 藍色情歌》
Rose Byrne《If I Had Legs I’d Kick You 如果有腿，我會踢你》
最佳音樂或喜劇類電影男主角
Ethan Hawke《Blue Moon 藍月終曲》
George Clooney《Jay Kelly 影星傑·凱利》
Jesse Plemons《Bugonia 暴蜂尼亞》
Lee Byung-hun《No Other Choice 選擇有罪》
Leonardo DiCaprio《One Battle After Another 一戰再戰》
Timothée Chalamet《Marty Supreme 橫衝直闖》
最佳電影女配角
Amy Madigan《Weapons 凶器》
Ariana Grande《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》
Elle Fanning《Sentimental Value 情感的價值》
Emily Blunt《The Smashing Machine 重擊人生》
Elle Fanning《Sentimental Value 情感的價值》
Teyana Taylor《One Battle After Another 一戰再戰》
最佳電影男配角
Adam Sandler《Jay Kelly 影星傑·凱利》
Benicio del Toro《One Battle After Another 一戰再戰》
Jacob Elordi《Frankenstein 科學怪人》
Paul Mescal《Hamnet 哈姆奈特》
Sean Penn《One Battle After Another 一戰再戰》
Stellan Skarsgård《Sentimental Value 情感的價值》
最佳電影導演
Chloé Zhao《Hamnet 哈姆奈特》
Guillermo Del Toro《Frankenstein 科學怪人》
Jafar Panahi《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》
Joachim Trier《Sentimental Value 情感的價值》
Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》
Ryan Coogler《Sinners 罪人們》
最佳電影劇本
Chloé Zhao、Maggie O’Farrell《Hamnet 哈姆奈特》
Jafar Panahi《It Was Just an Accident 純屬伊朗意外》
Eskil Vogt、Joachim Trier《Sentimental Value 情感的價值》
Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》
Ronald Bronstein、Josh Safdie《Marty Supreme 橫衝直闖》
Ryan Coogler《Sinners 罪人們》
最佳原創電影配樂
Alexandre Desplat《Frankenstein 科學怪人》
Hans Zimmer《F1 F1 電影》
Jonny Greenwood《One Battle After Another 一戰再戰》
Kangding Ray《Sirāt 穿越地獄之門》
Ludwig Göransson《Sinners 罪人們》
Max Richter《Hamnet 哈姆奈特》
最佳原創電影歌曲
〈Dream As One〉詞曲：Miley Cyrus、Andrew Wyatt、Mark Ronson、Simon Franglen /《Avatar: Fire and Ash 阿凡達：火與燼》
〈Golden〉詞曲：Joong Gyu Kwak、Yu Han Lee、Hee Dong Nam、Jeong Hoon Seo、Park Hong Jun、Kim Eun-jae（EJAE）、Mark Sonnenblick /《Kpop Demon Hunters Kpop獵魔女團》
〈I Lied to You〉詞曲：Raphael Saadiq、Ludwig Göransson/《Sinner 罪人們》
〈No Place Like Home〉詞曲：Stephen Schwartz /《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》
〈The Girl in the Bubble〉 詞曲：Stephen Schwartz /《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》
〈Train Dreams〉詞曲：Nick Cave、Bryce Dessner /《Train Dreams 鐵路夢影》
電影與票房成就獎
《Avatar: Fire and Ash 阿凡達：火與燼》
《F1 F1 電影》
《Kpop Demon Hunters Kpop獵魔女團》
《Mission: Impossible – The Final Reckoning 不可能的任務：最終清算》
《Sinners 罪人們》
《Weapons 凶器》
《Wicked: For Good 魔法壞女巫：第二章》
《Zootopia 2 優獸大都會2》
最佳電視劇 - 劇情類
《The Diplomat 頭號外交官》
《Pluribus 眾生為一》
《Severance 人生切割術》
《The Pitt 匹茲堡醫魂》
《Slow Horses 外放特務組》
《The White Lotus 白蓮花大飯店》
最佳電視劇 - 音樂或喜劇類
《Abbott Elementary 小學風雲》
《The Bear 大熊餐廳》
《Hacks 職業槍手》
《Nobody Wants This 天作不合的我們》
《Only Murders in the Building 破案三人行》
《The Studio 鬥戲影業》
最佳電視限定劇集、單元劇或電視電影
《Adolescence 混沌少年時》
《All Her Fault 都是她的錯》
《The Beast in Me 獸藏我心》
《Black Mirror 黑鏡》
《Dying for Sex 死前慾望清單》
《The Girlfriend 女友》
最佳電視劇女主角 - 戲劇類
Bella Ramsey《The Last of Us 最後生還者》
Britt Lower《Severance 人生切割術》
Helen Mirren《Mobland 黑幫領地》
Kathy Bates《Matlock 律師無限耆》
Keri Russell《The Diplomat 頭號外交官》
Rhea Seehorn《Pluribus 眾生為一》
最佳電視劇男主角 - 戲劇類
Adam Scott《Severance 人生切割術》
Diego Luna《Andor 安道爾》
Gary Oldman《Slow Horses 外放特務組》
Mark Ruffalo《Task 特遣任務》
Noah Wyle《The Pitt 匹茲堡醫魂》
Sterling K. Brown《Paradise 極樂凶間》
最佳電視劇女主角 - 音樂或喜劇類
Ayo Edebiri《The Bear 大熊餐廳》
Jean Smart《Hacks 職業槍手》
Jenna Ortega《Wednesday 星期三》
Kristen Bell《Nobody Wants This 天作不合的我們》
Natasha Lyonne《Poker Face 撲克臉》
Selena Gomez《Only Murders in the Building 破案三人行》
最佳女主角獎 - 限定劇、單元劇或電視電影
Amanda Seyfried《Long Bright River 長明河》
Claire Danes《The Beast in Me 獸藏我心》
Michelle Williams《Dying for Sex 死前慾望清單》
Rashida Jones《Black Mirror 黑鏡》
Robin Wright《The Girlfriend 女友》
Sarah Snook《All Her Fault 都是她的錯》
最佳電視劇男主角 - 音樂或喜劇類
Adam Brody《Nobody Wants This 天作不合的我們》
Glen Powell《Chad Powers 球星翻身記》
Jeremy Allen White《The Bear 大熊餐廳》
Martin Short《Only Murders in the Building 破案三人行》
Seth Rogen《The Studio 鬥戲影業》
Steve Martin《Only Murders in the Building 破案三人行》
最佳電視劇女配角
Aimee Lou Wood《The White Lotus 白蓮花大飯店》
Carrie Coon《The White Lotus 白蓮花大飯店》
Catherine O’Hara《The Studio 鬥戲影業》
Erin Doherty《Adolescence 混沌少年時》
Hannah Einbinder《Hacks 職業槍手》
Parker Posey《The White Lotus 白蓮花大飯店》
最佳男主角獎 - 限定劇、單元劇或電視電影
Charlie Hunnam《Monster: The Ed Gein Story 怪物：艾德蓋恩的故事》
Jacob Elordi《The Narrow Road to the Deep North 行過地獄之路》
Jude Law《Black Rabbit 黑兔》
Matthew Rhys《The Beast in Me 獸藏我心》
Paul Giamatti《Black Mirror 黑鏡》
Stephen Graham《Adolescence 混沌少年時》
最佳電視劇男配角
Ashley Walters《Adolescence 混沌少年時》
Billy Crudup《The Morning Show 晨間直播秀》
Jason Isaacs《The White Lotus 白蓮花大飯店》
Owen Cooper《Adolescence 混沌少年時》
Tramell Tillman《Severance 人生切割術》
Walton Goggins《The White Lotus 白蓮花大飯店》
最佳電視單口喜劇表演
Bill Maher《Is Anyone Else Seeing This?》
Brett Goldstein《The Second Best Night of Your Life》
Kevin Hart《Acting My Age》
Kumail Nanjiani《Night Thoughts》
Ricky Gervais《Mortality》
Sarah Silverman《Postmortem》
最佳Podcast
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
SmartLess
Up First
