金球獎︱《Kpop獵魔女團》奪最佳動畫與歌曲

【on.cc東網專訊】人氣Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）於影壇盛事《第83屆金球獎》奪得「最佳動畫電影」，有份為魔王配音的韓國男星李炳憲連同導演Maggie Kang與Chris Appelhans站起，但沒有跟隨他們上台。

而創作兼演唱主題曲《Golden》的韓國女歌手EJAE奪得電影組「最佳原創歌曲」，她聲淚俱下致詞：「我曾經努力工作10年，但被行內人拒絕，話我把聲唔夠好。於是我依靠創作音樂去繼續，今日我作為歌手同作曲人嚟到呢度……」台下即為她歡呼打氣。她多謝未婚夫又以韓文多謝媽媽，最後引用歌詞表示：「呢個獎係送畀所有曾經被拒諸門外嘅人，係永遠唔會太遲去發光發亮，就好似你係命中註定一樣。」

