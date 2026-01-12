2026金球獎最年輕男配Owen Cooper，16歲少年暴風式長高以BV套裝亮相紅地毯

2026金球獎最年輕男配 Owen Cooper ，16歲少年暴風式長高以BV套裝亮相紅地毯

第83屆金球獎亮點處處，得獎者當中亦有不少創下歷史的時刻，有Timothée Chalamet憑《Marty Supreme》首在金球獎奪影帝，兼以30歲之齡成為此獎項最年輕得主。此外，Owen Cooper亦以16歲之齡，憑《混沌少年時》奪得「戲劇類影集最佳男配角」。

Owen Cooper這位少年由13歲拍Netflix劇集，首部劇集就挑戰一鏡到式，其自然的演繹，令他在各大頒獎禮上奪得好成績。到現在暴風式長高成為16歲的少年的Owen Cooper，在金球獎頒獎台上指，小時候去參加戲劇興趣班只得自己一位男生，覺得很尷尬但都渡過了，「我每天都還在學習，從面前的大家（演員）很身上得到啟發，沒有你們我不會站在這台上。2026年來吧，你不會一個獨行。」

Owen Cooper由一個本來想做足球員的男生，到因為Tom Holland而喜歡上戲劇，再加入戲劇興趣班後，並參演Netflix劇集《混沌少年時》，這位英國少年演員以一部少年犯罪心理劇集就成功爆紅成為近年的「天才童星」。今次以最年輕16歲之齡奪「戲劇類影集最佳男配角」，打破了2010年《吉列合唱團》Chris Colfer以20歲之齡奪此獎項。頒獎禮當晚他亦很可愛地「集郵」，當中有跟Leonardo DiCaprio、Jacob Elordi、The Rock等大明星合照。

Owen Cooper亦成功被Bottega Veneta相中，在幾次的頒獎禮上都穿著BV戰衣奪獎，各位繼續留意這位年輕演員在戲劇及時裝的作品吧！

