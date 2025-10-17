金田一女神香港生日藏緋聞舊傷？友坂理惠24年後暴瘦真相大告白！

46歲生日變香港小旅行

哎呀，誰說生日就得在家悶著？日本女星友坂理惠本月12日滿46歲，直接拉上第三任老公飛來香港慶祝！她在IG story大放送，畫面滿滿海風和美食，感覺像在拍浪漫廣告。😄

從早到晚坐天星小輪，夜景版特別有feel；還衝去蓮香樓點心大戰，蒸籠疊疊高；中環泰菜廳來一頓辣到過癮；最愛的葡撻？她直呼「太好吃了，每天都想來一份」！

這趟旅行不只吃喝玩樂，還重溫30年前來港宣傳《金田一少年事件簿》的舊時光，當年她和堂本剛紅遍亞洲，現在回頭看，簡直是青春大補帖。

從金田一女神到緋聞受害者

說起友坂理惠，90年代的亞洲粉絲腦海裡肯定閃過《金田一少年事件簿》的畫面！她飾演七瀨美雪，那清純笑容配上校服，搭檔堂本剛的金田一，兩人螢幕CP火到不行，

劇集從1995年播出，紅了兩季加SP，至今仍是80後的集體記憶。誰知這金童玉女形象竟成雙刃劍？2025年2月，她上KinKi Kids節目重逢堂本剛，24年後同框超吸睛，

卻大爆當年辛酸史：緋聞傳出後，堂本剛粉絲蜂擁攻擊，惡意信件和中傷滿天飛，當時沒社群媒體，但壓力大到她崩潰，患上厭食症，體重暴瘦到骨瘦如柴。😂

她坦言一度想退出娛樂圈，「少不更事的年紀，真的好痛苦」，但撐過來後，現在健康生活，粉絲聽了都心疼又佩服。

婚姻三部曲的低調幸福

友坂理惠的感情路像連續劇，2010年嫁第一任，2014年生女後離婚；2017年再婚第二任，2020年又分手；現在第三任老公低調神秘，只知是圈外人，兩人從2021年開始穩定，

她偶爾PO合照，甜蜜得像新婚。來香港這趟，沒露臉但全程撒狗糧，網友留言：「終於看到女神幸福樣！」🤩 比起當年緋聞風暴，她現在更享受家庭小確幸，生日旅行就是最佳證明。

女星逆風翻盤的勵志一頁

從厭食症低谷爬起，友坂理惠沒停下腳步，轉戰舞台劇和廣告，近年還上綜藝分享心路。堂本剛在節目中也回應：「當時年輕不懂事，對不起。」

這對舊拍檔的和解，讓粉絲淚目。香港行不只慶生，還像療癒之旅，品味異國風情，遠離過去陰影。

Japhub小編有話說

哈哈，友坂理惠這趟香港生日趴，簡直是人生小確幸的教科書！從緋聞風暴到甜蜜低調，她的故事提醒我們，時間真會治癒一切。

下次你也來香港坐小輪、啃葡撻，說不定就找到自己的療癒點～