金秀賢案件未有進展 律師再發聲明：數千張合照不可能存在
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往，雖然他澄清是於女方成年後才拍拖，但形象已經跌至谷底，廣告代言全部被抽起，更被品牌索償，他其後向遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」提出索償訴訟，現時訴訟仍未開始進行。
而金秀賢的代表律師一直透過影片頻道發表立場，他多次批評調查機關處理案件的進度緩慢，他昨日再發文指在國立科學搜查研究院結果出爐後，執法部門內部出現加快辦案的迹象，他們正靜候封法部門的最終判斷，對於「橫豎研究所」方面過去曾聲稱擁有數千張金賽綸與金秀賢在交往時的合照，律師表示：「數千張照片是不可能存在的，不存在是當然的事，夫知錫律師（金賽綸遺屬方代表律師）說不知道『橫豎研究所』為何會講這種話，其實他有足夠時間可以問金世義（『橫豎研究所』主持人）。」
代表律師提到金賽綸去年公開的親密合照是攝於2020年2月底，但遺屬指他們是相信了金賽綸稱該照片是在讀高中時拍攝的說法，完全無法令人信服。遺屬方面曾公開聲稱是金賽綸於2016年6月與金秀賢的聊天程式對話記錄，但發送者卻顯示為「不明」，遺屬卻堅稱是金秀賢所發，律師直指這完全是毫無根據和荒唐的指控。
