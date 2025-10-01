金秀賢神隱半年近照曝 出事後靠爬山舒壓

▲男星金秀賢（如圖）陷入與金賽綸未成年交往的爭議中，事發至今神隱半年的他近況曝光，韓國前娛樂記者透露他時常一個人爬山舒壓。（圖／金秀賢IG@soohyun_k216）

[NOWnews今日新聞] 韓國演員金秀賢年初被指控跟已故女星金賽綸未成年時交往，事後他開記者澄清，多次表示兩人是在成年後才交往，不過在許多不勘入目的爆料下，名聲已經跌落谷地，他也因此隱身了半年。韓國前娛樂記者李鎮浩昨（30）日在YouTube公開了金秀賢的近況，表示他為了舒壓時常一個人去爬山，同時曝光了金秀賢的照片。

金賽綸交往金秀賢懶人包 男方遭指控最新回擊

女星金賽綸於今年2月自殺離世，而她的家人認為金秀賢是造成金賽綸離世的最大要因之一，主張女兒2015年國三時就跟金秀賢交往，直到2021年才因為金賽綸酒駕後分手。金秀賢方承認兩人交往事實，不過指出他們是在2019年下半年、她成年後才開始，並在隔年2020年分手。

《橫豎研究所》接著爆料，金秀賢當兵時天天寫信給金賽綸，而當時女方未成年。昨日金秀賢透過律師澄清，當兵時寫的信都是給另一位女朋友，同時公開了150多篇日記形式的信件，因為擔心信件內容會外流，因此他都沒有寄出，都是休假時親手拿給女友，而女朋友直接在信上給出回應，推翻YouTube頻道《橫豎研究所》「金秀賢當兵時寄信給金賽綸」的相關說法。

李鎮浩曝光金秀賢近況：他常常自己爬山

在金秀賢為自己稍微討回公道後，娛樂記者李鎮浩在YouTube頻道中公開了金秀賢的近況，透露他現在為了釋放壓力，常常一個人去爬山，同時曝光了金秀賢穿著休閒、帶著帽子，坐在溪谷邊休息的照片。

▲金秀賢近況照片曝光。（圖／@연예 뒤통령이진호 IG）

金賽綸、金秀賢爭議起始 提告女方家屬120億

金賽綸今年2月16日過世，其遺屬自3月起透過《橫豎研究所》主張女兒自2016年還是國中生時，與金秀賢交往長達6年，甚至召開記者會並以《兒童福利法》名義控告金秀賢。

對此，金秀賢承認與金賽綸曾交往，不過堅定強調是從2019年底她成年後才開始，且僅維持到隔年春天，否認兩人有任何未成年不當關係。目前金秀賢已對遺屬及《橫豎研究所》提起刑事控告與120億韓元的損害賠償訴訟。

📌金秀賢、金賽綸事件懶人包

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：199

