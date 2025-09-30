金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往

【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。

其代表律師今日（30日）透過個人頻道透露金秀賢於2016年至2019年春天有一名女友，並指金秀賢於2017年10月入伍之後，曾多次打電話給女朋友，每日都會寫下有關戀人的字句，又公開他於2018年1月至2019年春天寫給女友的信，據悉他因為擔心寄失或信件被偷，所以每次都會等休假才將親手將信件交給對方，女友則在信件下直接回覆。

律師公開金秀賢於2018年4月6日寫下的信件部分內容，他在信中說：「那段時間我反思自己，我為她做了甚麼，可以做些甚麼，為甚麼那樣，為甚麼有不足，一直這樣看，發現是無法挽回的抱歉和感謝」、「因為我生疏的說話和行為而費心和努力的人，我覺得她很可愛」、「我想寫你的名字，因為我是關心兵，所以不能寫你的名字，但我好想寫，我愛你」、「之後我要說我的軍隊生活全部是由你來完成的」。

律師強調金秀賢寫給女友的信與寫給金賽綸及其他藝人的信的內容有很大差別，因他寫給女友的信是有包含「我愛你」的字句，證明他當時未與金賽綸交往，對於金秀賢為何在當兵期間為何寫信給金賽綸，律師指金秀賢是在信中分享軍中生活和希望退伍後復出的想法，又指為了恢復金秀賢的名譽，已將他寫給女友的所有信件交給調查機關。

