不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
金秀賢遭化妝品牌索償5億韓圜訴訟 下月開審
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬指他在女方未成年時開始交往，雖然他已澄清是在金賽綸成年後才開始拍拖，但依然未能平息風波，他所有代言廣告相繼下架，已有多個品牌跟他終止廣告合約及向他索償，他其中一個市值約135億韓圜（約7,828萬港元）的豪宅亦被扣押。
據法律界消息人士透露，首爾中央地方法院第22民政部將於11月21日就化妝品品牌A對金秀賢及其事務所提出的5億韓圜（約270萬港元）損害賠償訴訟正式開審。
