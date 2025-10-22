金秀賢遭化妝品牌索償5億韓圜訴訟 下月開審

1983年曾參與制定聯繫匯率制度、有「聯匯之父」之稱的資深經濟學家祈連活（John Greenwood）接受報章訪問時表示，美匯走弱是由於俄烏戰爭爆發後，美國政府扣押俄羅斯美元資產，加上特朗普今年再任總統後政策難測，全球不少央行近月傾向減持美元資產，以致美匯下滑。 但他強調，美元作為全球首選貨幣的地位難以改變，因歐洲央行不像美國聯儲局般可以大量發行債券獲全球投資者購買，而人民幣仍未自由兌換，因此現時不論歐元或人民幣均難以取代美元；他認為美元主導的地位還可能會持續數十年。 至於市場憂慮美國加徵關稅令通脹飈升，祈連活認為，貨幣增長率才是主宰通脹的關鍵因素，目前美國貨幣增長率約3%至5%，料不會令通脹飈升。 金價方面，他認為長期而言，黃金存量增速會較全球央行發行貨幣的速度慢，因此長線持有黃金比任何貨幣好，但短期金價則難以預測。 聯繫匯率制度方面，祈連活指出，目前本港貨幣基礎得到美元資產十足支持，十分穩健。被問及會否擔心美國特朗普政府有措施影響聯匯運作，祈連活表示，除非美國禁止本港持有美元，變相實施外匯管理，才可影響聯匯，但這亦會打擊美元的全球地位，故他相信當局不會這樣做。 另外，曾有意見建議

AASTOCKS ・ 1 小時前