金管局：外匯基金與政府分帳安排行之有效 未必要改（林瑞庭報道）

【Now新聞台】金管局總裁余偉文表示，目前外匯基金與政府分帳安排行之有效，是否為北都等項目增撥資金要由財政司司長決定。
去年外匯基金錄得破紀錄的逾3300億元投資收益，當中支付政府財政儲備及政府基金、法定組織費用，分別為165億元及147億元。
金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會時，被議員問到外匯基金會否回撥更多到政府庫房，他就指目前與政府分帳安排行之有效。
金管局總裁余偉文：「譬如我們有那麼多資本投資或北都的投資，應否有更多調撥，其實是由財政司司長決定，而在外匯基金條例中第8條，賦權財政司司長在諮詢外匯基金諮詢委員會和行政會議後，是可以作出這些調撥，考慮時一定要信納調撥不會影響到香港的貨幣、金融穩定以及我們維護港元穩定的能力。」
金管局又表示，貴金屬價格過去幾日顯著回套，價格相對波動，強調外匯基金策略是保本先行、長期增值，因此未必適合增持黃金。
金管局副總裁李達志：「市場有傳聞指，很多其他央行、主權基金投資很多，我們看回數據，又不是說大幅增加去令黃金走勢加強，大家都看見過去一周，亦有報道甚至指這輪升浪央行後面的成分不高。」
另外，金管局目前正處理穩定幣牌照首批36個申請，目前正向部分申請人索取額外資料，視乎申請人補充資料的進度，爭取今年3月發牌。
貸款增長方面，金管局指，去年第四季百分百擔保特惠貸款壞帳率為百分之18.67，增速繼續放緩，料銀行特定分類貸款比率將與百分之2的長期平均水平相若。內地和本地的商業房地產項目貸款仍面對壓力，但銀行的撥備覆蓋率仍較高，目前達六成半，連同抵押品市場價值變現能力則達1.5倍，認為整體風險可控。
